Turizm Bakanı’ndan Thomas Cook açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, “Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi”ni açıkladığı toplantıda yaptığı konuşmada, kamuoyunda Thomas Cook’tan boşalan kapasitenin nasıl doldurulacağına ilişkin endişeler olduğunu belirterek, “Biz bakanlık olarak endişe duymuyoruz. EasyJet önümüzdeki sene Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir ağırlıklı olmak üzere bizim farklı noktalarımıza gidiş dönüş 700 bin koltuk yani 350 bin kişilik ek kapasite başlatma taahhüdü verdi. Salı günü de Türkiye’ye geliyorlar. Bütün bu konuştuklarımızı masaya yatıracağız, yazılı bir ortama taşıyacağız. Biz de onların motivasyonunu artırmak, cesaretlendirmek için üzerimize düşen gereken destekleri katkıları vereceğiz” dedi ve ekledi:

“İngiltere pazarının en büyük ikinci oyuncusu Jet2 ile de zaten uzun süredir görüşüyorduk. Bu olay gerçekleştikten sonra onlarla iletişimimizi hızlandırdık. (CEO) Steve Heapy Pazartesi günü geliyor. Türkiye’ye olan kapasitelerini ne kadar artıracaklarını Pazartesi günü masaya yatırıp kağıda döküyoruz. Kapasitelerini ciddi oranda artırmayı kabul ettiler. Yazı da beklemiyorlar. Ekim ayı itibarıyla mevcut destinasyonlarındaki uçuş sayılarını artırmaya başlayacaklar.”

Türkiye kapasitesini artırmak için mutabık kaldıkları bir diğer hava yolunun da British Airways olduğunu belirten Ersoy şöyle konuştu:

“British Airways ile de görüşmelerimiz bir sonuca vardı. Pazartesi günü toplantı yapacağız, yetkilileri Türkiye’ye geliyor. Önümüzdeki sene itibarıyla, haftalık 3 sefer uçuyordu, haftalık 6 sefer Dalaman uçuşlarını başlatma kararı aldı. Aynı zamanda önümüzdeki yaz sezonu itibarıyla Antalya’ya başlangıç itibarıyla haftalık önce 3 sefer sonrasında 6 sefere çıkmak üzere sefer koyması konusunda mutabık kaldık. Pazartesi detayları konuşup sefer sayılarını ve motivasyonlarını artırmak için katkılar yapacağımızı kağıda döküp sonuca bağlamış olacağız.”

ANTALYA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu CAA, tur operatörü Thomas Cook’un ticari faaliyetlerine son verdiğini duyurmasının ardından turistlerin mağdur olmaması ve ülkelerine dönebilmesi amacıyla Antalya Valiliği tarafından kriz merkezi oluşturuldu. Thomas Cook operatörü ile ilişki içerisinde olan turizm işletmeleri ve şehre gelen misafirlerin durumlarının valilik tarafından takip edildi.

Antalya Valiliği tarafınan yapılan açıklamada Thomas Cook Turizm Firmasının misafirlerinden 24 Eylül itibariyle 8 uçak ile bin 700, 25 Eylül’de 6 uçak ile bin 257 ve 26 Eylül’de 7 uçak ile bin 963 misafir olmak üzere toplam 21 uçak ile 4 bin 920 misafir Antalya Havalimanından güvenli bir şekilde ülkelerine gönderildiği bildirildi.

REUTERS-İHA