Turizm Bakanı’ndan Thomas Cook açıklaması

Dünyanın en eski seyahat firması Thomas Cook iflas etti. Turizm Bakanı Ersoy konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan, Türkiye’ye Thomas Cook aracılığı ile gelen İngiliz misafirlerin ödemelerinin İngiliz hükümetinin güvencesinde olduğunu söylerken turistlerden ek ücret alan işletmelere ceza keseceklerini söyledi. Bakan Ersoy turizmciler için ek bir kredi paketi üzerinde çalıştıklarını ve paketin büyüklüğünün yaklaşık 50 milyon euro olacağını sözlerine ekledi.

İşte Ersoy’un konuşmasından satır başları:

Özellikle İngiliz misafirler konusunda hassas olmalıyız. 22 Eylül dahil giriş yapmış olan İngiliz misafirler İngiliz kamu otoritesi garantisi altında. Yolculardan ücret talep edilmemesi gerekiyor. Bu kurala uymayanlar hakkında işlem yapacağız.

Hızlı ve huzurlu şekilde ülkelere dönmesine yardımcı olacağız. Otellerin yoğun alacağı var. Gece yarısı Berat Albayrak ile telekonferans yaptık. Perşembe günü dönüyor kendisi. Global operasyonlar belli olacak o zaman.

Türkiye'deki turist sayısı 80 bini bulabilir. Zarar gören işlemeler için acil bir kredi çalışması hazırlıyoruz. Sektörün kullanımına açacağız. Çok büyük bir aksaklık yaşanmadı. Ben Antalya'ya geçiyorum bu akşam.

YERİ DOLDURULUR

Kontrollü bir şekilde yolcunun tahliyesi yapılıyor. Sezonda 700 bin yolcusu vardı. Önümüzdeki sezonda yeri doldurulur. Bizim turizm geliştirme ajansıyla birlikte münferit tanıtıma ağırlık vermemiz gerektiğini belirtmiştim.

50 milyon euro civarında olur kredi diye düşünüyorum. Sektörle de konuşacağız kullanım biçimlerini. Herkes kullanacak diye bir şey yok. Sadece Thomas Cook endeksli çalışmayanlar var.

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