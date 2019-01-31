TL değer kaybedince Türkiye turizmde para bastı

2018 yılında euro ve dolar kuru sebebiyle yurt dışına çıkmak pek çok kişi için hayal olarak kaldı. Ancak döviz kurunun bu denli yükselmesi Türkiye'ye gelen yabancı turist için bir fırsat oldu. Turizm geliri 2018 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,1 artarak 6 milyar 540 milyon 434 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 82,6’sı yabancı ziyaretçilerden, yüzde 17,4’ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 151 milyon 469 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 388 milyon 965 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Turizm geliri 2018 yılında bir önceki yıla göre %12,3 artarak 29 milyar 512 milyon 926 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %81,8’i yabancı ziyaretçilerden, %18,2’si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Bu yılki gelirin 22 milyar 546 milyon 616 bin dolarını kişisel harcamalar, 6 milyar 966 milyon 311 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.



13 Auğstos günü dolar/TL en yüksek 7.11 seviyesini görmüştü.

ZİYARETÇİLERİN KİŞİ BAŞINA ORTALAMA HARCAMASI 678 DOLAR OLDU

Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 649 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 828 dolar oldu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; kişi başına ortalama harcama 647 dolar, yabancıların ortalama harcaması 617 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 801 dolar oldu.

GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 17 ARTTI

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2018 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %17 artarak 9 milyon 651 bin 740 kişi oldu. Bunların %85,8’ini 8 milyon 283 bin 235 kişi ile yabancılar, %14,2’sini ise 1 milyon 368 bin 505 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre %18,1 artarak 45 milyon 628 bin 673 kişi oldu. Bunların %85,4’ünü 38 milyon 951 bin 902 kişi ile yabancılar, %14,6’sını ise 6 milyon 676 bin 771 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

TURİZM GİDERİ YÜZDE 28,2 ORANINDA AZALDI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %28,2 azalarak 957 milyon 647 bin $ oldu. Bunun 820 milyon 747 bin dolarını kişisel, 136 milyon 901 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; turizm gideri, geçen yıla göre %4,7 azalarak 4 milyar 896 milyon 310 bin dolar oldu. Bunun 3 milyar 936 milyon 986 bin dolarını kişisel, 959 milyon 324 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

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YURT DIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞLAR YÜZDE 15 AZALDI

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %15 azalarak 1 milyon 853 bin 45 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 517 dolar olarak gerçekleşti.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre %5,7 azalarak 8 milyon 383 bin 432 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 584 dolar olarak gerçekleşti.

OTELLERİN DOLULUK ORANLARINDA YÜZDE 9.6 ARTIŞ

Türkiye’nin ortalama otel dolulukları geçen yıl yüzde 9.6 artışla yüzde 66.2’ye yükselirken, ortalama oda fiyatı da yüzde 6.6 artışla 70.4 euro olarak gerçekleşti.