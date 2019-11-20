Turizm kenti Antalya’nın taslak bütçesi belli oldu!

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı toplantısında 2020 performans raporu ile 2020 taslak bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

PERFORMANS RAPORU KABUL EDİLDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2020 Performans Raporunun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu dönemki çalışmalarımızda hep birlikte tüyü bitmemiş yetimin haklarını koruyarak Antalyalılarımızın, hemşerilerimizin beklentileri ve bütçemiz doğrultusunda çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Toplantıda Büyükşehir”in 2020 taslak bütçesi de oy birliği ile kabul edildi. Bütçe görüşmelerinde parti grup başkanları görüşlerini dile getirmeden önce Meclis Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Oktay Başaran, 2020 taslak bütçesi ile ilgili bilgi verdi. Başaran, gelir ve gider dengesi borçlanma yoluyla finans edilmek suretiyle denklik sağlanarak 2020 taslak bütçesinin 3 milyar 450 milyon TL olarak belirlendiğini açıkladı.

YATIRIMA YÜZDE 44, FAİZE 190 MİLYON

Başaran 2020 bütçesi içerisinde yatırıma 1 milyar 517 milyon TL ödenek konulduğunu bunun da bütçe oranının yüzde 44 olduğunu açıkladı. Başaran yatırımların 2019 bütçe gideri oranının ise yüzde 43 civarında olduğunu ifade etti. Başaran bütçede esas üzerinde durulması gereken konunun 190 milyon TL'lik faiz gideri ödemeleri olduğunu belirterek şunları söyledi;

“2020 yılında faiz gideri ödemelerinin bütçeye oranı yüzde 5,51'dir. 2019 yılı bütçesinde yüzde 4.60 olup burada çekilen kredilerin esas ödeme yıllarının 2020 ve sonrası yıllar olduğunu vurgulamak isterim. Bu rakamın içerisinde kredi ana parası ödemesi yoktur. Ama 2020 yılı içerisinde ana para, faiz dahil 400 milyon TL'ye yakın ödeme yapılacaktır. Dikkat edilmesi gereken konu budur. Kur farkları hariç olup bu rakamın çıkabileceğini kamuoyunun dikkatine sunarım.”

SOSYAL YARDIMLARA 14 MİLYON TL

2020 bütçesinde sosyal kart, nakdi yardım, ayni yardım, eğitime destek gibi sosyal dokunuşlar için 14 milyon TL ödenek ayrıldı.

AŞT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Toplantıda ayrıca Antalya Şehir Tiyatrosu Teşkilat Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, yürürlükte olan yönetmelikte sadece yönetim kurulunun oluşum şekli ile turne programları ve bütçe ile ilgili kararların başkanlık makamının onayına sunması konusunda değişikliğe gidildiğini belirterek şunları söyledi:

“Yönetim kurulu mevcut halinde beş kişiden oluşuyor. Sanatkâr memurların gizli oyu ile seçeceği iki kişi öngörülmüşken, sahne yöneticisinin yönetim kurulunda yer almamış olması teknik olarak alınacak kararlarda bir eksiklik doğurduğundan bu şekilde gizli oy ile seçilen iki kişiyi bir kişiye indirerek sahne yöneticisinin de yönetim kurulunda görev alması istendiğinden değişiklik yapıldı.”

OYUNLAR AKM VE SEMT EVİ'NDE

Tuncer, AŞT'nin oyunlarını oynadığı AVM salonuyla ilgili de sözleşmenin yenilenmediğini vurgulayarak, 2020 Ocak ayında perdelerini açması planlanan AŞT'nin oyunlarını Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan AKM ve Yenimahalle Semt Evi'nin sahnesinde ve ilçe belediyelerin sahnelerinde oynayacağını dile getirdi.

BAŞKAN BÖCEK, “SANATÇIYA SAYGISIZLIK YAPMADIM”

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yaptığı, tiyatroda belediyenin personeli olarak görev yapan isimlerin 3 kez belediye önünde protesto yaptığını hatırlatarak, “Bunlar ne kadar doğrudur sizin takdirinize bırakıyorum. Ben hiçbir zaman sanatçılara karşı saygısızlık yapmamış birisiyim. Dün söyledim bugün de söylüyorum yarın da söyleyeceğim tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumaya devam edeceğiz, hiç kimsenin tereddütü olmasın” dedi. ANKA