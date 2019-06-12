Turizmci gıda fiyatına karşı konsept arıyor

Gıda fiyatları vatandaşın cebinden sonra büyük alımlar yapan otelleri de etkilemeye başladı. Rusya ile krizin yaşandığı dönemde kilo ile alımlara dönen sektörün en büyük gider kalemi, işçilik ve enerji giderleri olsa da özellikle yüksek vergili içki fiyatları ile et ve süt ürünleri faturalarda ön plana çıkmaya başladı. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, gıda fiyatlarının sektör açısından önemli bir ana gider kalemi haline geldiğini dile getirerek, “Bizim açımızdan genel anlamda şimdilik olumsuz etkileyecek bir durum yok. Ancak sıkıntı et mamullerinde olabilir, bir de şu olabilir ithalata dayalı bir takım markalı içkilerde bir sıkıntı olabilir. İşletmeler konseptlerini geliştirerek iyi tarım mamulü, ekolojik tarım gibi bir şeyler yapabilir ama bütün içinde binlerce işletme içinde küçük yüzdelerle yapılabilecek bir şey bu. Soruna çözüm olmaz” dedi.

KÂRDAN FERAGAT

Osman Ayık sektörün en büyük gider alanlarını işçilik ve enerji olduğunu kaydederken, bugüne kadar gelirleri ile tolere edilen gıda alanında ise enflasyonun üzerinde artışlarla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi. Özellikle ithalata dayalı ürünlerin maliyeti yukarı çektiğini aktaran Ayık, “Bizim enflasyonumuz hizmet sektöründe olduğumuz için maliyet artışlarının resmi rakamların üzerinde olması muhtemeldir. Sebze meyve konusunda Antalya Bölgesi'nde çok sıkıntı olmayabilir. Ancak üretici açısında büyük problemler var” dedi. Ayık, artan maliyetleri kârdan feragat ederek karşılamaya çalıştıklarını, bundan sonra da standardı bozmayacaklarını belirtti. Öte yandan Turizmdatabank'ın hazırladığı Otel Maliyetleri Raporu'na göre, konaklama tesislerindeki maliyetler ise ortalama yüzde 25 yükseldi. On iki aylık ortalama maliyet artışlarına göre otellerde en yüksek artışlar, yüzde 22'yi aşan seviyelerle enerji-yakıt, teknik servis ve içecek alanında kaydedildi. Yiyecek grubundaki artış ise yüzde 19 ile enflasyonun hafif altında kaldı.

Gelirler ilk çeyrekte düşüyor

TÜRKİYE İstatistik Kurumu verilerine göre, turizm geliri ocak-mart döneminde yüzde 4.6 artarak 4.62 milyar dolara çıktı. Turizm gelirinin yüzde 80.3'ü yabancı ziyaretçilerden elde edilirken, geçen yıla göre yüzde 10.6 yükselişle 3.7 milyar dolar oldu. Diğer yandan, gelirin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan ve yurtdışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden sağlanan gelir ise yüzde 14.1 azalarak 905 milyon dolara indi. İlk çeyrekte yabancıların ortalama harcaması yüzde 0.6 düşerek 678 dolara, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması da yüzde 12 düşerek 765.1 dolara geriledi. Turizm gideri yüzde 1.1 azalarak 1.66 milyar dolar oldu.