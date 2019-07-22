Turizmciler ile sanayiciler arasında ‘bayram’ tartışması

Turizmciler ile sanayiciler arasında Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı tartışması başladı. Turizmiler tatilin 9 gün olmasını isterken sanayiciler bu durumun ülkenin ekonomisine zarar vereceğini düşünüyor.

9 GÜN TATİL NASIL OLUR?

Kurban Bayramı’nın birinci günü 11 Ağustos Pazar’a denk geliyor. 12 Ağustos Pazartesi, 13 Ağustos Salı ve 14 Ağustos Çarşamba’dan sonra bayram tatili sona eriyor. Eğer 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma bayram tatiline dahil edilirse, 17 Ağustos Cumartesi ve 18 Ağustos Pazar da hafta sonu tatiline denk geleceği için tatilciler 10-18 Ağustos tarihleri arasında 9 gün bayram tatili yapacaklar.

SANAYİCİDEN İTİRAZ

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Kurban Bayramı tatilinin uzatılmaması gerektiğini belirterek, “Ülke olarak zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz, şu an daha fazla tatile değil daha fazla üretime ihtiyacımız var.” değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin uzatılması önerilerine karşı çıktı. Kurban Bayramı’nın turizmin en yoğun dönemine denk geldiğine dikkati çeken Özdebir, şunları kaydetti: “Bu yıl turizm zaten çok başarılı bir sezon geçiriyor. Dolayısıyla 5 günlük Kurban Bayramı tatilini daha fazla uzatmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Uzun süreli tatiller üretimi büyük bir kesintiye uğratıyor. Hükümetin aldığı idari izin kararları piyasaların tamamen durmasına yol açıyor. Ülke olarak zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz, şu an daha fazla tatile değil daha fazla üretim yapmaya ihtiyacımız var.”

DAHA ÇOK ÜRETMELİYİZ

Özdebir, sürdürülebilir ve sağlık bir büyüme için üretimin önemine değinerek, “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, ‘Üretmeden tüketen milletler, önce haysiyetlerini, sonra da hürriyetlerini kaybedeceklerdir’, ülke olarak önemli hedeflerimiz var. Bu hedeflerimize daha çok tatil yaparak değil daha çok çalışarak, daha çok üreterek ulaşabiliriz.” ifadelerini kullandı.

TURİZMCİ BAYRAMDA 9 GÜN TATİL İSTİYOR

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Kurban Bayramı tatilininin, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi 9 gün olarak açıklanmasını beklediklerini söyledi. Ayık ayrıca, vatandaşın uygun fiyatlara tatil yapabilmesi ve planlaması açısından blok tatillerin yılbaşında açıklanması gerektiğini belirtti.

Kurban Bayramı, 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Turizm sektörü, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi, bu bayram tatilinin de idari izinler açısından 9 güne çıkartılmasını bekliyor. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, bayrama yaklaşık bir ay kaldığına dikkat çekerek, bayram tatilinin 10 Ağustos arefe günü dahil 14 Ağustos Çarşamba günü sona ereceğini, perşembe ve cuma günleriyle birleştirilerek 9 güne çıkartılmasının geç kalınmış olsa da iyi olacağını kaydetti.

Kurban Bayramı'nın Ramazan Bayramı'na göre kurban kesimi nedeniyle farklı olduğuna dikkat çeken Ayık, “Bu bayramda insanlar kurban da keseceği için memleketine gidecek, eş-dost ziyareti yapacak. Kurbanını kesmek gibi faaliyetlere ilk 4-5 gününü ayırabilir. Ardından tatile çıkabilir. Veya önce tatil sonra kurban kesme ve ziyaretler şeklinde tam tersini de planlayabilir” dedi.

‘BLOK TATİLLER YILBAŞINDA AÇIKLANSIN'

Blok tatillerin yılbaşında açıklanması gerektiğini yıllardır söylediklerini belirten Ayık, “Bu tür blok tatil olabilecek tatil süreçleri yılbaşında belirlenmeli. Yılbaşında belirlenir ve duyurulursa insanlar daha rahat planlama ve son dakikaya kalmadan çok daha uygun fiyatlara tatil rezervasyonu imkanına sahip olacaktır. Ancak şimdi hem planlama hem de fiyatlar açısından tatil planı çok daha zorlaşıyor” diye konuştu.

Bu bayram tatilinde hem iç turizm hem de memleket, eş-dost ziyaretleri gibi aktiviteler açısından önemli hareketlilik beklediklerini de söyleyen Ayık, tatil süresinin 5 gün ya da 9 gün olacağına yönelik belirsizlik olduğunu kaydetti. Ayık, bayramın yurtdışı turizm açısından da yoğun bir döneme denk gelmesinin fiyatlar açısından insanların son dakika tatil planı yapmalarında zorluk teşkil ettiğini söyledi.

AA- DHA