Turizmde personel alımı sancılı başladı

Antalya'da 6-8 ay olan turizm sezonun, Ege'de 4, Ayvalık'a doğru çıkınca 3, Karadeniz'de de 2 aya kadar düşerken çalışanlar yılın büyük bir bölümünde işsiz kalıyor. Sadece Antalya'da 600 bin turizm işçisinden, kışın işsiz kalan 400 bin’i sezon başlarken ya yeni iş arıyor ya da eski iş yerinden gelecek çağırıyı bekliyor. Hal böyle olunca her yıl sezon sonunda işten çıkartılmak ya da askıya alınmaktan yakınan işçiler kış boyunca işsiz kalmaktan şikayetçi.

“DAHA İYİ BİR İŞ BULURSAM HEMEN GEÇECEĞİM”

Emre Furkan Özsoy (20) “Yazın bir otelde çalışıyordum kış gelince kapattılar. Bizi de işten çıkarttılar. Sonra 6 boyunca işsiz kaldım. 4 yıldır turizmde çalışıyorum. Çalıştığım 4 yıl her sezon sonunda işten çıkarıldım. Sezonun başlangıcında yeni bir otel arayıp işe başladım. Daha iyi bir iş bulursam hemen geçeceğim ama iş yok. Aslında benim mesleğim sigortacılık. Bir türlü kendi mesleğimde iş bulamadım”

“SİGORTAMIZI YATIRSIN YETER”

Gürkan Gürhan (27), “Turizmde 5 yıldır çalışıyorum. Her sezon sonunda bizleri çıkış veriyorlar. 6 ay boyunda işsiz ve ekonomik zorluklar içersinde sezonun başlamasını bekliyoruz. Kışın iş bulma imkanımız yok. Otel sahiplerinin daha anlayışlı olmasını bekliyorum. Hiç olmazsa kış aylarında aydığımız ücretin yarısını verip sigortamızı yatırsın yeter. Biz turizm çalışanlarının hiçbir güvencesi yok.”

“YABANCI İŞÇİLERİ TERCİH EDİYORLAR”

Kadir Gündüz (50), “Ben turizm sektöründe 20 yıldır mutfak departmanında çalışıyorum. İlk başladığım otelde 13 yıl çalıştım, daha sonra değişik otellerde. Diğer otellerde sadece 1 ya da 2 sene çalışabildim. Bir türlü kadroya almadılar. Hep askıya aldılar. Askıya alınmakta bir çalışan için çok zor. Boş kaldığım 6 ay boyunca işsizlik sigortasında yararlanamıyorsun. İşten çıkartılma bundan daha iyi hiç olmazsa günün dolduysa işsizlik maaşından yararlanabiliyorsun. En son çalıştığım yerde artık kendim çıkışımı istedim. Zaten çalıştığımız süren içersinde aldığımız maaş belli. Kışa bir birikim yapamıyoruz. Kışın ise bulabildiğimiz günübirlik işlerde durumumuzu kurtarmaya çalışıyoruz. Birde yabancı işçi çalıştırıyorlar. Onlara daha az maaş aldıkları için İşverenler onları tercih ediyor.”