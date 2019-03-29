Turizmde Ukrayna istikrarı

Ukrayna ile Türkiye arasındaki turizm ilişkileri gittikçe sıcaklaşıyor. İki ülke arasında kimlikle ziyaretin başlaması turizmi hızlandırdı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen uluslararası turizm fuarı Uitt 2019, 22 ülkeden 300 firmanın katılımıyla kapılarını açtı. 25'incisi düzenlenen fuarın, 300 metrekarelik Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı standında ise 17 katılımcı yer aldı. Fuarda Alanya'yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu temsil etti. Fuarla ilgili izlenimlerini aktaran Dahaoğlu, ilk olarak bakanlık standının tasarım, düzen ve konum olarak dikkat çektiğini, Türkiye standının bu durumuyla diğer fuarlardaki stantların önüne geçerek otel işletmecileri ve acente temsilcilerinin takdirini topladığını söyledi.

“KİMLİKLE GEÇİŞ İMKANI TURİST AKIŞINI ARTIRDI”

Ukrayna pazarının her geçen yıl Türkiye için geliştiğini aktaran Dahaoğlu, “2016'da 1 milyon 45 bin, 2017'de 1 milyon 284 bin ve 2018'de 1 milyon 386 bin kişi ülkemizi ziyaret etti. Özellikle Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle ülkeler arası kimlikle geçiş imkanının sağlanması bu yükselişin en büyük sebeplerinden biri oldu” dedi.

“REZERVASYONLAR SEÇİM MOLASINA GİRDİ”

Ukrayna halkının pazar günü yapılacak olan başkanlık seçimine kilitlendiğini ifade eden Dahaoğlu, “Büyük bir ihtimalle 3 aday da buradan yeteri kadar oy alamayacak ve seçim 3 hafta sonraki 2. tura kalacak. Bu nedenle rezervasyonlarda şu an için bir duraklama olsa da seçimlerden sonra tekrar eski hızına kavuşacağı söyleniyor. Fakat sonuç olarak Ukrayna'daki ekonomik sıkıntılardan dolayı bir artış düşünmediklerini söyleyen acente temsilcileri geçen sene ile aynı rakamları yakalamayı hedeflediklerini belirttiler” ifadelerini kullandı.

Dahaoğluk fuarda konum olarak güzel bir yerde bulunan Alanya standında Instagram paylaşımı ile milyonlara ulaşıldığını kaydetti.

Coral Travel Ukrayna Müdürü İzzet Etke, Gazipaşa Alanya Havalimanı (GZP) için yeterli desteğin verilmesi durumunda uçuş için planlama yapılabileceğini söyledi. Etke, 2018 yılında Mısır satışlarının Türkiye satışlarının da üzerine çıktığını sözlerine ekledi.

DHA-SOZCU.COM.TR