Turizme bayram tatili dopingi

Bayram tatili resmi olarak 4 Haziran'da başlaması ve 6 Haziran'da sona erecekti, ancak Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. 3 Haziran ( Pazartesi) ve 7 Haziran (Cuma) tarihlerinin de dokuz günlük tatil olacağını ilan eden bir genelge imzalayarak 2 hafta sonu bayram tatiline eklenmesi sağlandı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Sendikası (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı yaptığı yazılı açıklamada şunları şu ifadelere yer verdi:

“Yerli gezginler için uzatılmış bayram tatilinin yaklaşık iki ay öncesinden ilan edilmesi daha ekonomik seyahat satın almalarını sağladı. Bu durum gerçekten tatilcilere fırsat verdi. Tatil planları yapmalarını ve tatil yapmak istedikleri bölgeyi ve oteli seçmelerini kolaylaştırdı. Bunun faydasını da turizm sektörü olarak gördük Turizm direk ve endirek olarak pek çok sektörün de canlanmasına katkı sağlayan kilit bir sektör. Turizmin ivme kazanması, özellikle yerli üreticilere destek sağlanması anlamına geliyor. Turizm ekonominin kaldıracı. Bu çerçevede, okul tatillerinin de düzenlenmesi Türk turizmin gelişmesine büyük fayda sağlayacaktır”