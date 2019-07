Turizmin deneyimli isminden 2019 değerlendirmesi

2019 sezonunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

2019, bizim için güzel geçiyor. Yıl boyu 450 milyon TL ciro hedeflemiştik ancak daha ilk yarıda bu rakamın %70'ine ulaştık. Yıl sonuna kadar bu sayının 550 milyon TL'ye çıkmasını hedefliyoruz.

23 Haziran seçimleri ne kadar etkiledi yaz sezonunu?

Turizm için oldukça hareketli geçtiğini söyleyebilirim. Seçimler belli olduğu an itibari ile misafirlerimizin mağdur olmaması adına seçim dönemine denk gelen turlarımızı tarih değişikliği yaptık ve iptal ettik. Turizm şirketleri de tatilcileri mağdur etmemek için çeşitli önlemler aldılar.

Ancak seçim dolayısıyla insanlar o kadar yorulmuş ki 23 Haziran sonrası olan tüm yurt dışı turlarımız %100 doluluğa ulaştı. Bu da insanların ülkeden biraz olsun uzaklaşıp doğa ile baş başa kalabilecekleri yerlere ihtiyaçları olduğunu gösteriyor.

Turizmde sizce ivedilikle çözmemiz gereken sorunumuz nedir?

İlk çeyrekte bir önceki seneye göre gelen ziyaretçi sayısında yüzde 8,5 lik bir artış olmuş ama gelirde ise yüzde 4 lük bir artış olmuş. Şöyle ki adam başı bıraktıkları gelir 698 dolar olmuş ama bunu artıran da gelen ziyaretçiler yabancılar 670 dolar harcamış yüzde 80'i yabancı, geri kalanı yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları. Onların etkisiyle yüzde 3 olan gelir artışı yüzde 4 ‘e çıkmış. Nisan ayında ise bu rakam yüzde 24 artış gösterdi ama gelir tarafında yüzde 12 dolar seviyesinde bir artış olmuş. Gelen sayıyı artırabiliyoruz ama gelirlerimizi artıramıyoruz. Daha çok satıp daha az gelir elde ediyoruz. Bunun nedenleri arasında, yabancı turiste cazip fiyatlarla kampanyalar çıkmamız, ülkenin pazarlanmasında nihai tüketiciye ulaşmak yerine hala aracı kurumları kullanmamız yer alıyor. Mesela bizde olan üründen çok daha az kalitelisini yanı başımızdaki Dubrovnik adam başı bin dolara pazarlayabiliyorken biz hala 670 dolar seviyesindeyiz. Daha ilginci Türk vatandaşları kendi ülkelerinde güneye tatile gittiği zaman 1300 dolar ödüyor. Yabancının iki katı… Aslında her ülke turiste biraz daha uygun fiyatlar sunuyor ama arada bu kadar fark olması doğru değil. Bu gibi sebepler nedeniyle geliri artıramayız. Bu nedenle bu konular ivedilikle çözülmesi gerek konulardır.

Türk Lirası’nın değer kaybı turizmi kısa vadede nasıl etkiledi?

Türk Lirası'ndaki değer kaybı turizmi elbetteki olumsuz etkiledi. ( Tur satın alacak kişilerin dövizdeki hareketlilik yüzünde kur çıktı , indi konusunda satın alım süreçlerinde tereddütleri vardı ama Tura Turizm olarak biz, tatilcileri mağdur etmedik. Kurda yaşanan çalkantılardan etkilenmemeleri için turları TL'ye çevirdik, Trump ve Rahip Brunson krizinde ABD'lilerin Türkiye'ye gelmediğini farkettik ülkeye turist çekecek bir kampanya başlattık, Black Friday'e katılan ilk tur şirketi olarak bizden tur alanlara Kıbrıs seyahati hediye ettik. Bu çalışmalar sayesinde herkes tur iptali yaparken biz satışlarımızı yüzde 60 artırdık.

Tura olarak kısa ve uzun vadeli hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?

Biz her yıl gerçekçi hedefler koyuyoruz. Her yıl yüzde 20 ya da en fazla 30 büyüme elde ederiz diyoruz ama her yıl yüzde 50 büyüyoruz. Son 5 yıldır bu büyümeyi sürdürebilir kıldık. Önümüzdeki 10 yıl içinde bu büyümeyi yine gerçekçi rakamlarla hedefleyerek ilerleyeceğiz.

Özellikle güçlü olduğunuz yanlar neler? Bu gücü nasıl kazandınız?

Bizim en güçlü yanımız, dünyayı takip edip yaşadığımız ülkenin tüm verilerini doğru analiz ederek çok hızlı düşünüp, harekete geçmek. Bu nedenle yaşanan her türlü krizi fırsata çevirmeyi öğrendik. Mesela, döviz kurunda artış yaşandı başkaları oturup ağlarken biz fiyatları TL'ye çevirdik, kuru sabitledik, yurt dışında insanların TL harcamasını sağlayan aplikasyon geliştirdik.

Ayrıca biz toplu alımlar yapıyoruz. Uçak, otel gibi harcamaları önceden ve toplu olarak aldığımız için bu kadar güçlüyüz.