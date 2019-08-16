Türk devi İngiliz şirket ile ön anlaşmaya vardı

Demir çelik sektöründe bölgesel liderlik hedefi doğrultusunda inorganik büyüme opsiyonlarını değerlendiren Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), İngiltere başta olmak üzere Fransa ve Hollanda'da üretim faaliyetleri bulunan, İngiliz sanayi devi British Steel'i satın almak üzere ön anlaşmaya vardı.

150 YILLIK ÇELİK ŞİRKETİ

İngiltere'nin 150 yıllık çelik şirketi British Steel, 4,5 milyon ton/yıl ham çelik üretim kapasitesiyle başta ray ve yapısal çelik olmak üzere 1500'e yakın stratejik öneme sahip uzun çelik kalitesi üretiyor. Bünyesinde mühendislik ve proje yönetimi şirketleri de bulunan British Steel, köklü geçmişi ve bilgi birikimi ile yüksek değer yaratma potansiyeline sahip. Merkezi İngiltere Scunthorpe'ta bulunan ve dünya genelinde yaygın müşteri ağına sahip olan entegre çelik üreticisinin ürünlerinin kullanıldığı önemli projeler arasında Londra Heathrow Havalimanı ve Londra Olimpik Stadı'nın yanı sıra ülkemizden de İstanbul Havalimanı yer alıyor.

Yönetsel nedenlerle 21 Mayıs 2019 tarihinde finansal darboğaza giren ve aynı tarihte resmi makamlar vasıtasıyla satışa çıkarılan şirkete, başta Avrupalı üreticiler olmak üzere dünya genelinden 80'e yakın çelik üreticisi talip oldu. Görüşmeler süresince tüm paydaşlar British Steel'in ortak gelecek vizyonuna ilişkin isteklerini sözlü ve yazılı olarak beyan ettiler.

OYAK GENEL MÜDÜRÜ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, yeni yatırımla ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK olarak, ülkemizin her alanda dünya liginde oyunculara sahip olmasının önemine inanıyoruz. Bu doğrultuda Türk çelik sektörünün son yıllardaki en büyük başarılarından birine imza attık ve İngiliz sanayi devi British Steel'i satın almak üzere ön anlaşmaya vardık. Büyüme odaklı vizyonumuzla, ülkemizde ve dünyada fırsat olarak gördüğümüz adımları atmaya devam edecek ve üyelerimize sürdürülebilir yüksek nema sağlamak adına yatırımlarımızı sürdüreceğiz.”