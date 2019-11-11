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Türk devi vazgeçti, Çinliler alıyor

Çinliler İngiliz devi çelik üreticisi British Steel'i almak için anlaşmaya vardı. OYAK, İngiltere başta olmak üzere Fransa ve Hollanda’da üretim faaliyetleri bulunan, İngiliz sanayi devi British Steel’i satın almak üzere ön anlaşma imzalamış ancak daha sonra bazı koşullarda anlaşmaya varılamadığı açıklanmıştı.

11:03 -
Haberler Ekonomi
Türk devi vazgeçti, Çinliler alıyor

Çin merkezli Jingye Group, zor durumdaki İngiliz çelik üreticisi British Steel’i kurtarmak için anlaşmaya vardı.

BBC’nin haberine göre Jingye Group, British Steel’deki 4 bin istihdamı koruyacak anlaşma çerçevesinde şirketi 70 milyon sterlin karşılığında satın alacak.

Birleşik Krallık hükümeti de British Steel’e kredi garantileri ve başka finansal desteklerle yardımcı olacak.

ATAER, VAZGEÇMİŞTİ

Jingye Group, British Steel’in Scunthorpe fabrikasında yıllık 2.5 milyon ton olan üretimi 3.0 milyon tonun üzerine çıkarmayı planlıyor.

British Steel daha önce Oyak Grubu’nun bağlı ortaklığı ve Erdemir’in ana hissedarı Ataer Holding ile görüşmeler yürümüştü. Ataer, British Steel’i satın almak için Ağustos ayında bir ön anlaşma imzalamış ancak geçen ay yapılan açıklamada tarafların koşullarda anlaşamadıkları duyurulmuştu. (DHA)

Son güncelleme: 11:07 11.11.2019
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