Türk devi, yurt dışındaki şirketini satıyor

Geçtiğimiz yıl bankalara olan 1 milyar dolarlık borcu nedeniyle masaya oturan Gama Holding, son dönemde vitrine çıkardığı iştirakleri arasına İrlanda'yı da kattı. Borçları nedeniyle 20'ye yakın banka ile masaya oturan holding, Gama Enerji’deki yüzde 51 hissesinin tamamının satışı için görüşmelere başlamış, ardından da Tekfen ile birlikte kurduğu Gate İnşaat'taki yüzde 50'lik payı ortağına satmıştı.

Dünya Gazetesi’nden Kerim Ülker’in haberine göre; Şimdi de İrlanda için görüşmelere başlayan Gama, Galway bölgesinde kurulu Tynagh Energy'deki yüzde 40'lık payını Prag merkezli EGH Group'a devrediyor. Çek şirket Gama'nın yüzde 40'lık payının yanı sıra Tynagh Energy'de yüzde 40 ortak olan ABD'li GE Energy Financial'ın da payını alacak. Böylece Çek şirket EPH, Tynagh Energy'de yüzde 80'lik bir paya ulaşacak. Geri kalan yüzde 20'lik hisse ise İrlandalı işadamı Bran Keogh'un sahibi olduğu Mountside Partners'da kalacak.

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YÜZDE 40'INI ABD'Lİ DEV ŞİRKETE SATMIŞTI

2006 yılının mart ayında kurulan Tynagh Energy, Galway bölgesinde ilk enerji üretim istasyonu olarak biliniyor. 400 MW'lık Kombine Çevrim Elektrik Santrali olarak kurulan santralin yüzde 80'lik hissesi o dönemde Gama Holding'e aitti. Kurulduğu dönemde İrlanda elektriğinin yüzde 8'ini karşılayan şirket ve santralde ortaklık yapısı 2006'nın mayıs ayında değişti. ABD merkezli dünya devi GE Energy Financial Services, Tynagh santralindeki yüzde 40'lık hisseyi Gama Holding A.Ş’nin bir iştiraki olan Gama Construction Ireland’dan satın almıştı.

İHALEYİ 2003'TE KAZANMIŞTI

Tynagh projesi, 2003 yılı Aralık ayında İrlanda Enerji Düzenleme Komisyonu’nun (Commission for Energy Regulation-CER) İrlanda Cumhuriyeti’nde 400 megavat (MW) gücünde bir kombine çevrim elektrik santralinin tasarım, finansman, yapım, işletme ve bakımı için açtığı ihale sonucunda gerçekleştirildi.