Türk Eximbank döviz kredilerinde indirime gitti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank’ın TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gittiğini açıkladı.

Pekcan yazılı açıklamasında, “Yeni düzenleme ile kısa vadeli döviz kredilerinde 60–75 baz puan, ihracatçılara kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım kredilerinde ise 50-90 baz puan aralığında faiz indirimi yapıldı” dedi.

Eximbank Ekim ayı başında KOBİ’lere ve yüksek teknoloji ürün ihracatçılara kullandırdığı TL kredi faizlerini önce %9.61’e, Kasım ayı başında da %8.79’a düşürmüştü. (REUTERS)