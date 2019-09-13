Türk Eximbank TL kredi faiz oranlarında indirime gitti

Eximbank’tan yapılan yazılı açıklamada, ihracatçı KOBİ’lere verilen kredilerin faizinin yaklaşık 1 puan, ekonomi değer kredisi faizlerinin 2 puan düşürüldüğü belirtildi.

Banka açıklamasına göre ihracatçı KOBİ’lere ve yüksek teknolojili ürün ihracatı yapan firmalara yönelik olarak kullandırılan 1 yıl vadeli TL kredilerin faizi yaklaşık 1 puan indirimle %10.65’e düşürüldü.

KREDİ KULLANIMLARININ HIZLANMASI BEKLENİYOR

Ekonomi Değer Kredisi (EDK) kapsamında Kredi Garanti Fonu (KGF) garantisi ile ihracatçılara kullandırılan TL kredilerin faiz oranları 36 ay için TÜFE artı %2 ve 48 ay için TÜFE artı %2.50 seviyesine düşürüldü.

Öte yandan Eximbank bülteninde önümüzdeki dönemde orta-uzun vadeli kredi kullandırımlarının hızlanması beklendiğine de dikkat çekildi.

REUTERS