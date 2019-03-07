Türk gençlerden dikkat çeken mobil oyun

Moof adlı mobil oyun şimdiden çok fazla kişiye ulaştı. AppsMood markası ile çıkardıkları ilk oyun olan MOOF, basit kurallarla ilerliyor. MOOF'a 11 ülkeden ilgi var.

Yayınlanır yayınlanmaz oyun 11 farklı ülkede oynanmaya başladı. Hızlı bir çıkış yapan Moof için hedef, 100 farklı ülkede 10 milyon oyuncu sayısına ulaşmak.

Ücretsiz indirilen oyun ara yüzü basit olması ve rahatlatıcı dizaynı ile rağbet görüyor. Oyun severlerin bulundukları her ortamda, sehayat sırasında ya da mola zamanları da oynayabilecekleri stres giderici özelliği de olan Moof, hızla bağımlılık yapıyor. Oyun şimdiden mobil oyun kategorisinde üst sırlara yerleşti.

Oyunun tarzı dünyaca ünlü “Flappy Bird”e benziyor. Oyun basit oynanmasına karşın yüksek skorlar yapmak çok zor.

Umut Candan, Türkiye'nin 2018 yılında oyun yazılımı ihracatının 1 milyar 50 milyon dolar olduğunu hatırlatarak “Hedefimiz yeni oyunlar üreterek, yurt dışı pazarına satmak ve ülke ekonomimize katkıda bulunmak” dedi.