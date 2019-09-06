Türk Hava Kurumu borçlarını yapılandırıyor

Türk Hava Kurumu açıklamasında toplam banka borcunun 1.4 milyar TL olduğu ifade edildi. THK’dan yapılan açıklamada “THK’nin geçmişten gelen 1.4 milyar TL tutarındaki banka borcu Onursal Başkanı olan Cumhurbaşkanı’nın talimatı ile yeniden yapılandırıldı. Diğer bankalara olan borçlarda bir hafta içinde yapılandırılacaktır. Vergi ve SGK borçlarındaki yapılandırmanın da en kısa zamanda tamamlanması bekleniyor” ifadesi kullanıldı.

THK’nin açıklamasının tamamı şöyle:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurulan ve Türk milletinin destekleriyle ülkesine büyük hizmetler veren Türk Hava Kurumu tekrar ayağa kalkıyor.

Bilindiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız aynı zamanda THK'nın Onursal Başkanıdır.

‘CUMHURBAŞKANI HAREKETE GEÇİN DİREKTİFİNİ VERDİ’

Cumhurbaşkanımız, son dönemdeki gelişmeler üzerine 94 yıllık geçmişe sahip kurumumuzun içine düşürüldüğü sıkıntıların çözümü için harekete geçilmesi direktifini vermiştir. Bu direktif sonrası, acil olması sebebiyle THK'nın finansal dengesini yeniden sağlamasına öncelik verdik.

‘VAKIFBANK İLE MUTABAKATA VARDIK’

Nitekim en büyük alacaklımız konumundaki Vakıfbank ile hızla mutabakata vardık ve borçlarımızın yeniden yapılandırılması için anlaşma imzaladık. Devletimizin desteğiyle vergi ve SGK borçlarımızın yeniden yapılandırılması için yaptığımız görüşmelerin de bir hafta içinde sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Böylece; THK personelini derinden üzen hacizli gayrimenkuller başta olmak üzere mal varlığımız üzerindeki tüm hacizlerin kaldırılmasını, gelir getirici projelerimizi hayata geçirebilmeyi ve finansal dengemizi yeniden kurmayı amaçlıyoruz.

THK, teşkilat, tüzük ve personel yapısını verimlilik ve liyakati önceleyerek tamamen değiştirecek, kurucu değerlere özünde sahip yepyeni bir yapı ve vizyonla halkının karşısına çıkacaktır. Milletin öz varlığı olan Türk Hava Kurumu bütün bunları yaparken devletiyle büyük bir uyum içinde, ülkenin fayda ve ihtiyaçlarını gözeterek hareket etmektedir. THK, gelecek vizyonunu çağın gerekleri ve gerçekleri ile tarihsel misyonuna uygun şekilde yenilemek durumundadır. Yeni bir geleceğin inşası, teşkilat yapısının güncellenmesini de zorunlu kılmaktadır.

Bu düzenlemeler; Atatürk'ün Türk milletine emanet ettiği Türk Hava Kurumu'nun yaşatılması, üretken olması, yerli ve milli savunma sanayi başta olmak üzere Türk havacılığına daha fazla katkı sunmasını sağlayacaktır.

Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki THK, Sayın Cumhurbaşkanımız, devletimizin ve milletimizin desteğiyle 94 yıl önceki kurucu ruhla ve milli bir şuurla, Cumhuriyet'in ve milletin değerlerini önceleyerek en kısa zamanda yepyeni bir başlangıç yapacaktır.