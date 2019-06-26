Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun Haziran’da bir önceki aya göre %2.67 azaldığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2,067 lira, yoksulluk sınırının ise 6,733 lira olduğunu açıkladı.

Geçen yıl Haziran’da açlık sınırı 1,714 lira, yoksulluk sınırı ise 5,584 lira; Mayıs’ta ise açlık sınırı 2,124 lira, yoksulluk sınırı ise 6,919 liraydı.

Türk-İş açıklamasında, “Mevsim şartlarının etkisiyle bu ay sebze-meyve fiyatlarında görülen gerileme gıda için yapılması gereken harcama tutarını olumlu etkiledi ve bir önceki aya göre yapılması gereken harcama 57 TL azaldı” denildi.

353 TL ARTIŞ

Haziran’da düşüş gösterse de gıda harcaması tutarı yılbaşına göre 126 TL ve bir önceki yılın aynı ayına göre 353 TL artış göstermiş durumda.

Türk-İş verilerine göre geçtiğimiz ay 7.81 TL olan sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay 6.83 TL’ye geriledi. Geçtiğimiz ay 6.83 TL olarak hesaplanan ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay 6 TL’ye geriledi. Meyve ortalama kilogram fiyatı ise bu ay 7.73 TL olurken bu tutar geçtiğimiz ay 9.14 TL olarak hesaplanmıştı.

TÜİK’in aylık enflasyon verilerini açıklama tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Asgari ücret rakamları şu şekilde:

Bekarlar için asgari ücret: 1828,15 + (191.85) = 2020,90 TL

Evli ve eşi çalışmayanlar için asgari ücret: 1828,15 + (230.22) = 2058,37 TL

Evli 1 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (259) = 2087,15 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (287.78) = 2115,93 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (326.15) = 2154,3 TL

Evli ve eşi çalışanlar için asgari ücret: 1828,15 + (191.85) = 2020 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (220.63) = 2048,78 TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (249.41) = 2077,56 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (287.98) = 2116,13 TL

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (306.96) = 2135,11 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (326.15) = 2154,3 TL

REUTERS- SOZCU.COM.TR

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