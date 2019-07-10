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Türk-İş Başkanı Atalay sozcu.com.tr’ye konuştu! Yüzde 7 zammı hiç konuşmam

Dün hükümet ile masadan kalkan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay sozcu.com.tr'ye konuştu. Sürecin nasıl ilerleyeceğini anlatan Atalay, "Şimdi bizim ağustosun sonuna kadar vaktimiz var. Bu iki aylık sürede onlar çağırırlarsa gidip konuşurum çağırmazlar ise hiçbir yere gitmem. Bu teklif şaka gibi bir teklif. Yüzde 6, yüzde 7 zamlar hiç konuşulacak laflar değil. O rakamları hiç konuşmam." dedi. 

Sozcu.com.tr
13:08 -
Haberler Ekonomi
Türk-İş Başkanı Atalay sozcu.com.tr’ye konuştu! Yüzde 7 zammı hiç konuşmam

Dün Hükümet 200 bin kamu işçisine 2019’un ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı için yüzde 4 zam teklif etmişti. Bugün Türk-İş Başkanı Ergün Atalay konuyla ilgili sozcu.com.tr’ye konuştu. Atalay, açıklamasında ” Şimdi bizim ağustos sonuna kadar vaktimiz var. Ağustosun sonunda da grev hakkı olanlar greve çıkacak ya  da greve çıkmıyorsa yüksek hakem bağlayacak. Süreç bu şekilde işleyecek. Önümüzde zorlu bir süreç var. Burada bizim görevimiz temsil ettiğimiz halkların menfaatlerini nasıl koruruz? ” ifadelerini kullandı.

ONLARI HİÇ KONUŞMAM

Atalay sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

Ben onları ne oldu ne bitti diye arayıp sormam. Ben süreci beklerim. Yüzde 6, yüzde 7 zammı yok kabul etmem. 6 -7 onlar hiç konuşulacak laflar değil. Onları hiç konuşmam. Benim rakamın yüzde 15 onlar verdi yüzde 5. 3 aşağı 5 yukarı şimdiye kadar bir noktada buluştuk. 8 kere sözleşmede ben varım. Ama şimdi bu buluşacak gibi gözükmüyor. Yani mesafe çok açık.

GAZOZUN HAVASINI KAÇIRMAMAK LAZIM

Benim dediğime yakın bir şey olsun. Gazozun havasını kaçırmamak lazım. Gazozun havası kaçınca su olur. Bu teklif şaka gibi bir teklif.

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Son güncelleme: android-time 13:31 10.07.2019
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