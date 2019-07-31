Türk-İş Genel Başkanı Atalay’dan toplu sözleşme açıklaması

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, kamu işçisinin zam pazarlığına ilişkin, “Dün bize en son verdikleri teklif, ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4.” dedi.

Hükümetin, 200 bin kamu işçisini ilgilendiren ilk teklifi, 2019’un ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı için yüzde 4 zam olarak açıklanmıştı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Enflasyonun yüzde 17 olduğu yerde bize yüzde 5 teklif ediyorlar. Bu teklifin kabul edilebilir bir tarafı yok” açıklamasında bulunmuştu.

TÜRK-İŞ NE TEKLİF ETMİŞTİ?

Hükümet ve Türk-İş yetkilileri arasındaki ilk görüşmede Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'ne dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sunmuştu.

Türk-İş, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talep etmişti.