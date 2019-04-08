Türk-İş’te kıdem tazminatı alarmı

Seçimlerin hemen ardından kıdem tazminatı fonunun kurulması da dahil olmak üzere ekonomiye ilişkin bir dizi reform yapılacağının açıklanması, Türk-İş'i harekete geçirdi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) daha önce ‘kırmız çizgimiz' diye açıkladığı bu konuda mesaj vermek için 1 Mayıs mitinginin ana konusunu ‘'Kıdem tazminatı'' olarak belirledi. Mitinge katılımın yüksek olması için Türkİş'in yoğun üyesinin bulunduğu Kocaeli tercih edildi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Kıdem tazminatında kazanılmış haklarda geriye gidişe izin vermeyeceğimizi herkes bilsin” dedi.

ASLA İZİN YOK

Atalay, önümüzdeki dönemde çalışma hayatına yönelik yapılacak düzenlemeler ve ekonomi yönetiminin reform çalışmalarını SÖZCÜ'ye değerlendirdi. Son dönemde ‘reform' kelimesini çok sık duymaya başladıklarını, reform denildikçe de kıdem tazminatı fonunun kurulmasına yönelik beklentilerin ısıtılarak yeniden gündeme getirildiğini belirten Başkan Atalay, “Kıdem tazminatını hemen ilk fırsatta gündeme getireceklerini bildiğimiz için bu yılki 1 Mayıs kutlamalarının ana konusunun kıdem tazminatı olmasına karar verdik” dedi. Başkan Ergün Atalay, işçinin kıdem tazminatına dokunulmasına asla izin vermeyeceklerini, 1 Mayıs'ta on binlerce işçiyi meydanlara toplayarak bir kez daha ilan etmiş olacaklarını söyledi.

Atalay, “Kıdem tazminatı fonunun kurulması yönünde bir çalışma başlatıldığı duyumunu mu aldınız” sorumuza, “Seçimler biter bitmez reformların yapılacağı her fırsatta söyleniyor. Belli ki bu reformların içerisine bir şekilde kıdem tazminatı fonu da eklenmek isteniyor. Hatta öyle olacağını biliyoruz. Biz onlardan önce davranıp kıdem tazminatına dokundurmayacağımız mesajını net bir şekilde 1 Mayıs meydanından vermek istiyoruz” yanıtını verdi. Atalay, kıdem tazminatı için yıllar önce ‘kırmızı çizgimiz' dediklerini ve bu çizgiden milim sapma olmadığını da belirtti.

HAKLARA DOKUNDURMAYIZ

TÜRK-İŞ Başkanı Başkan Ergün Atalay, “Eğer bir reform yapmak istiyorlarsa kıdem tazminatı almayanlara kıdemlerini versinler, mevcut sıkıntıları çözsünler. Ama onun dışında kazanılmış haklara asla dokunulmasın. Ben bugün kıdemden ne alıyorsam, aynısını olsun. Bugün kıdem 1 yıla 30 gün, işte bu 30 gün 29.5 gün olmasın. Yeni işe girenler de dahil bu herkes için kazanılmış bir haktır. Kazanılmış haklarda geriye gidiş olmadan daha iyi bir kıdem tazminatı için isteyenlerle oturur konuşurum” dedi.