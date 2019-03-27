Türk-İş: Martta gıda fiyatları 0.73 geriledi

Türk-İş açıklamasında “Serbest piyasa ekonomisinin geçerli olduğu ve fiyatların arz-talep temel alınarak belirlendiği yapıda, özellikle sebze-meyve fiyatlarında görülen gelişmenin önlenemez biçimde artış yönünde olması tanzim satışları ile dengelenirken, marketlerdeki fiyatlar sürdürülen kampanyalarla denetim altına alınmaya çalışıldı” denildi. Açıklama şöyle devam ettİ:

“Bu ayın sonunda yapılacak yerel seçimler öncesi bu politika olumlu etki gösterdi ve özellikle gıda fiyatlarında -düşük de olsa- bir gerileme ortaya çıktı. Ancak bu olumlu gelişmenin önümüzdeki aylardaki hangi yönde olacağı belirsizliğini korumaktadır. Özellikle bu ay benzine peş peşe yapılan zamlar ile dövizdeki artış etkisinin -önlem alınmazsa- önümüzdeki aylarda ortaya çıkması beklenmektedir” denildi.

Raporda sebze kilogram fiyatındaki artış bu ay da devam etti ve bir önceki aya göre artış oranı yüzde 6.28 olduğuna dikkat çekildi. Mart ayı ile birlikte yılın ilk üç ayında sadece sebzedeki ortalama artışın yüzde 40.11’e ulaştığına dikkat çekildi.

Türk-İş hesaplamasına göre geçtiğimiz ay 7.33 TL olarak hesaplanan ortalama sebze kilogram fiyatı Mart ayında 7.79 TL oldu. Ortalama meyve kilogram fiyatı ise Mart’ta yüzde 11.85 artışla 5.19 TL’ye yükseldi.

TÜİK’in aylık enflasyon verilerini açıklama tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

REUTERS