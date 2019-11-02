Türk işçiler Mekke’de eylemde

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde özel bir şirketin Mekke Jabal Omer Projesi'nde çalışan Türk işçiler, kötü çalışma şartları ve birikmiş ücretleri alamadıkları gerekçesiyle greve başladı. Yaklaşık 7 ay önce çalışmaya başladığı belirtilen işçilerin 5 aydır maaşlarını alamadığı belirtildi.

“HERKESİ DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUZ”

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası'na üye oldukları öğrenilen grup adına açıklama yapan bir işçi, haklarını alana kadar eylemi sürdüreceklerini belirterek şunları söyledi:

“Bizler aylar önce vatanımızı, sevdiklerimizi bırakarak umutlarla geldiğimiz Suudi Arabistan otel projesinde çalışmaya başladık. Bizleri köle gibi çalıştıran ve emeğimizin karşılığını vermeyen firma ile görüşerek çıkış yapmak isteyen arkadaşlarımız oldu. Maaşlarımızı gasp etmeye çalışan firmaya karşı direneceğiz. Şuan 30 kişiyiz. Bizler İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası üyeleri olarak yasal hakkımız olan grev hakkımızı kullanıyoruz. Tüm haklarımızı alana kadar greve devam edeceğiz. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz.”

“KÖLELİK KOŞULLARI DAYATILIYOR”

İnşaat ve Yapı İşleri Sendikası tarafından greve ilişkin yapılan açıklamada, işçilerin mücadeleyi kazanacakları belirtilerek, “İnşaat işçisi dün olduğu gibi bugün de kölelik koşullarını dayatan patronların karşısına köle değiliz diyerek çıkacaktır” denildi.

ŞİRKET: BİR KISMINI ÖDEDİK

Olayla ilgili görüşülen konuşan söz konusu şirketin yönecileri, işçilerin bir kısmına ödeme yapıldığını, diğer ödemelerin ise en kısa sürede gerçekleşeceğini belirtti.

AYNI ŞİRKET, FARKLI KENT, AYNI EYLEM

Öte yandan söz konusu şirketin Suudi Arabistan'ın Tebük kentindeki otel inşaatında çalışan işçiler Haziran ayında aynı gerekçelerle iş bırakma eylemi yapmıştı. Sözcü’nün duyurduğu olay sonrası yetkililerin devreye girmesi sonrası işçilerin sorunu o an için çözülmüştü.