Türk-İş’ten grev uyarısı!

Atalay, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un Türk-İş’e yaptığı ziyaretin ardından, basın mensuplarına ziyaretle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kamu işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmesiyle ilgili sürecin ocak ayından itibaren işlediğini belirten Atalay, şunları söyledi:

“Yedi ayı geçtik. Darphane’de yarın grev ilanını asmak durumundayız, günümüz doldu. Uygulaması 19 Ağustos’ta. Eti Maden de ya cuma ya da pazartesi asmak durumunda, onun da uygulaması 19 Ağustos’ta. 22 Ağustos’a kadar 30 bine yakın işçi greve çıkmak durumunda.”

Atalay, Bakan Selçuk’un kendilerine yeni resmi bir rakam teklif etmediğini, enflasyonun altında bir rakamı konuşmanın anlamının olmadığını vurguladı.

Yeni buluşma için bir tarih belirlenmediğini bildiren Atalay, “Sözleşmenin masa başında bitmesini arzu ediyoruz. Ben bu yaştan sonra grev meraklısı değilim ama kanundan aldığımız yetkiyi kullanmaktan hiç çekinmeyiz, onu da yaparız.” diye konuştu.

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“OLUMSUZ BİR ŞEYİN İÇİNDE OLMAYIZ”

Bir basın mensubunun, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kıdem tazminatı konusundaki açıklamalarını anımsatması üzerine Atalay, şunları kaydetti:

“Bakan bey, ‘Tarafların mutlu olacağı, rıza göstereceği bir şey yapacağız.’ diyor. Bunun ne olduğunu ben bilmiyorum. Önümüze getirsinler görelim. Kamuoyu mutlu oluyorsa, işçi mutlu oluyorsa, hiçbir kayıp yoksa, bizimle ilgili bir sıkıntı yoksa illa böyle olsun diye diretecek halim yok. Ben almayanların alanlardan çok olduğunu biliyorum ama biz mevcut yapıdan razıyız. Fonların akıbetini biliyoruz, İŞKUR’daki paranın ne olduğunu biliyoruz, geçmiş fonları biliyoruz. Mutlu olacağımız tabloyu evvela ben göreyim. Olumlu bir şey varsa olmaz diye ortaya çıkacak halimiz yok. Olumlu bir şey varsa kamuoyuyla paylaşırız, evet deriz, olur biter ama olumsuz bir şeyin içerisinde olmayız.” AA