TÜRK-İŞ’ten vergi paketi protestosu

Türk-İş Bursa 8. Bölge Temsilciliği, emekçiler üzerindeki acımasız vergi yükünü protesto etmek, adaletsiz vergi politikalarının emekçiler lehine yeniden düzenlenmesini ve sosyal hukuk devleti ilkelerine göre belirlenmesini talep etmek için Kent Meydanında bir basın açıklaması yaptı.

VERGİ HERKESİN MALİ GÜCÜNE GÖRE OLMALI

Türk-İş Bursa Temsilcisi Ruhi Biçer, “Ücretli çalışanlar üzerinde hem doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan hem de dolaylı olarak mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerin ağır yükü bulunuyor” diyerek vergilendirme sisteminin yeniden ele alınmasını gerektiğini söyledi.

İŞÇİLER ÜZERİNDE AĞIR VERGİ BASKISI VAR

Biçer şöyle konuştu; “Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca memur ve işçinin gelir vergileri kaynağından direkt kesinti yapılarak ödeniyor. Ücretlerimizden kesilen vergiler, Gelir Vergisi hasılatının önemli bir kısmını oluşturuyor. Bugün ülkemizde uygulanan vergi politikaları nedeniyle, işçiler üzerindeki ağır bir vergi baskı bulunuyor. Ücretli çalışanların net ücreti, bir yandan enflasyon nedeniyle satın alma gücünü kaybetmesiyle, diğer yandan artan vergi oranı nedeniyle azalıyor” diye konuştu.