Türk kirazı ABD’li üreticiyi batırdı

Türk kirazı ABD'nin gündeminde… Wall Street Journal'ın haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde kirazın başkenti olarak bilinen Michigan eyaletine bağlı Williamsburg kenti ve civarındaki üreticiler Türk kirazı yüzünden iflas etme noktasına geldi. Türkiye 2018 yılında bir önceki yıla göre ABD'ye sattığı kuru kiraz miktarını iki katına çıkararak 750 bin tona taşıdı.

Türkiye'den ABD'ye ürün yarım kilogramı 89 sente giderken, ABD kuru kirazının yarım kilogramı 4.60 dolara satılıyor. ABD geçen mayıs ayında Türk kirazına karşı soruşturma başlatmıştı. Türkiye, ABD'nin ticaret soruşturmalarına karşı endişeli olduğunu her platformda dile getiriyor. ABD'deki Uluslararası Ticaret Komisyonu Türk kirazının iç pazarı etkilediğini kabul ediyor fakat damping soruşturması anlamında bir aksiyona geçilip geçilmeyeceği bilinmiyor.

‘NASIL HAYATTA KALACAĞIZ BİLMİYORUM’

Michigan'da kiraz üretimi yapan Dorance Amos isimli çiftçi uygun fiyatla ülkeye giren Türkiye kirazından dolayı zor günler geçirdiklerini söylerken, “Eğer bu kiraza bir yaptırım gelmezse nasıl hayatta kalacağız bilmiyorum” diyor.

Michigan ve çevresi ABD kiraz üretiminin üçte ikisini gerçekleştiriyor. Geçen yıl Michigan'da üretilen 150.000 bin ton hacmindeki kiraz pazarının değeri 56 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

Arazi sahibi Nels Veliquette, Türk kirazı yüzünden işlerinin bozulduğunu işgücünün yüzde 20'sine tekabül eden 25 kişiyi işten çıkardığını anlatıyor.

Veliquette, Türk kirazının ülkeye girişi engellenemezse kiraz ağaçlarının sadece turistik bir bölge olarak kalacağını ifade ediyor.