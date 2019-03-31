Türk Lirası’nı azaltıp dövizde gaza bastılar

Geçen yıl mevduat faizlerindeki hızlı yükseliş ve dövize olan talep milyoner sayısını ciddi şekilde artırmıştı. 2018 yılında 41 bin 146 insan milyonerler listesine eklenirken toplam servet ise yaklaşık 200 milyar lira artışla 1 trilyon sınırını geçmişti. Bu yılın ilk 2 ayında ise artış eğilimi yavaşlamış olsa da sürdü. Milyonerlere 2 ayda 3 bin 481 kişi katıldı. Hesabında 1 milyon TL ve üzeri parası olan mudilerin ocak ve şubat aylarında Türk Lirası mevduat ve fonlarında 11.7 milyar lira azalma görülürken, döviz tevdiat hesaplarında ise 38.3 milyar liralık artış gözlendi. Toplamda ise servetleri 27.1 milyar lira artarak 1 trilyon 137 milyar 39 milyon lira oldu. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat 6 milyon 192 bin lira oldu.

183 BİN 607 KİŞİ MİLYONER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) şubat ayı verilerine göre, Türkiye'de 164 bin 865'i yurtiçinde, 18 bin 742'si ise yurtdışında olmak üzere toplam 183 bin 607 milyoner bulunuyor. Bu milyonerlerin toplam servetinin 668 milyar 954 milyon lira değerindeki kısmı döviz tevdiat hesaplarında (DTH), 461 milyar 389 milyon lira değerindeki kısmı ise Türk Lirası mevduat hesaplarında tutuluyor. Kıymetli maden depo hesaplarında ise iki ayda 491 milyon lira artışla 6 milyar 696 milyon lira oldu.

18 BİN 742'Sİ YURTDIŞINDA

Yurtdışında yerleşik mudi sayısı şubat sonu itibarıyla 18 bin 742'ye ulaştı. Yurtdışındaki milyonerlerin sayısı 2018 sonuna göre 416 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 84 milyar 404 milyon lira oldu. Yurtiçinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 2 ayda 3 bin 65 artarak 164 bin 865'e ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı da 1 trilyon 52 milyar 635 milyon liraya yükseldi.

Milyonerler, toplam servetin yarısından fazlasına sahip

BDDK verilerine göre, şubat ayı itibarıyla bankalarda hesabı olan 95 milyon 856 bin 880 yurtiçi ve yurtdışı mudinin hesabında toplam 2 trilyon 96 milyar 612 milyon lira mevduat bulunuyor. Mudilerin yüzde 98'ini oluşturan 93.9 milyon kişiye ait mevduat tutarı ise sadece 60 milyar 374 milyon lira. Yani toplam mevduatın yüzde 2.8'sine kişi başına 642 lira düşüyor. Oysa milyoner mudiler toplam mevduatın yüzde 54.2'sine sahip. Hesabında 50 bin TL'ye kadar mevduat olanların serveti 158 milyar 173 milyon lira olurken, hesabında 50 bin TL ile 250 bin TL'ye kadar olan mudilerin serveti 374 milyar 43 milyon lira. Hesaplarında 250 bin TL-1 milyon TL arası parası bulunan mudilerin toplam serveti ise 366 milyar 984 milyon lirayı buluyor.