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Türk Metal patronları protesto etti

Eskişehir Ulus Meydanı'nda toplanan metal işçileri, toplu iş görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması nedeniyle eylem yaptılar. Yaklaşık 100 metal işçisi MESS’e tepki göstererek slogan attılar.

Kemal ATLAN / Eskişehir
16:41 -
Haberler Ekonomi
Türk Metal patronları protesto etti

Toplu iş sözleşmesi ile ilgili bilgi veren ve müzakerelerin beşinci oturumunda uyuşmazlık zaptı tutup masadan kalktıklarını ifade eden Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Orhan Demir, “Bütün iyi niyetimize ve çabamıza rağmen, MESS'le uzlaşamadık.

Müzakerelerin 5. oturumunda uyuşmazlık zaptı tuttuk ve masadan kalktık. Oysa biz, Türk Metal olarak, Gerçekten de üzerinde uzlaşılabilecek bir taslak vermiş, Masaya da uzlaşmak için oturmuştuk. Ancak muhatabımızdan aynı yaklaşımı göremedik. Türk Metal olarak, üyemizin hayır dediği hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz. ” diye konuştu.

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