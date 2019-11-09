Türk mutfak devi Öztiryakiler’e Japon ortak

Türkiye’deki mutfak devi Öztiryakiler’e Japonlar ortak oldu. Öztiryakiler’den yapılan açıklamada, dünya genelinde 51 grup şirketi ve yaklaşık 13 bin çalışanı olan Hoshizaki Corporation ile varılan anlaşmanın Japon devinin Türkiye’ye ve kendilerine olan güveni gösterdiği belirtilirken, “Hoshizaki'den gelen talep üzerine bu ortaklığı gerçekleştiriyoruz. Hoshizaki ve Öztiryakiler sinerjisi şirketimizin hızlı büyümesine ivme katacaktır.” denildi.

Türkiye'nin lider endüstriyel mutfak ekipmanları üreticisi Öztiryakiler, merkezi Japonya'da bulunan ve sektörün dünyadaki en büyük üç firmasından birisi olan Hoshizaki Corporation ile yüzde 28.6 oranında ortak olmak için anlaşmaya vardı.

ÖZTİRYAKİLER’İN İSMİ VE İŞ YAPIŞ ŞEKLİ DEĞİŞMEYECEK

Japon Hoshizaki Corporation ile varılan anlaşma uyarınca Öztiryakiler'in mevcut yönetim yapısında bir değişiklik olmayacak, şirketin ismi ve iş yapış şekli aynı kalacak. İki firma arasında yapılan ortaklık anlaşmasında, Öztiryaki ailesinin yönetime olan katkısı, tecrübeleri ve işindeki başarısının değişmez bir değer olarak koruyarak iyileştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

AVRUPA’DA PAZAR PAYINI ARTIRACAK

Hoshizaki’den yapılan açıklamada ise Öztiryakiler’in yüksek kaliteli, rekabetçi ürünler ve üretim sistemleri sunabilmesinin yanında Orta Doğu, Avrupa ve Afrika ülkelerindeki geniş satış kanalları sayesinde yüksek büyüme ve karlılık potansiyeli sunan bir değer olduğu kaydedildi. Açıklamada, “Şirketin mevcut yönetimi Orta Doğu, Afrika ve Avrupa pazarları hakkında derin ve geniş bilgileriyle büyümesini sürdürmeye devam ederken Öztiryakiler'e yatırım yapacağız. Böylelikle Avrupa’daki ürünlerimiz için pazar payımızı artırmayı ve buzdolabı imalatıyla Öztiryakiler ile sinerji yaratmayı hedefliyoruz. Ayrıca ürün geliştirme, ürün çeşitliliği ve fiyat rekabetçiliğinin yanı sıra üretkenliği ve artırılmış kaliteyi desteklemeyi umuyoruz.” denildi.

130 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

1958 yılından bu yana bir aile şirketi olarak faaliyet gösteren Öztiryakiler toplam 140.000 m² üretim tesisine, 1.300 çalışana ve 5 bine yakın ürün çeşidine sahip. 130 ülkeye ihracatı ile sektöründe lider olan Öztiryakiler, Türkiye'de ve dünyada anahtar teslim proje üreticisi konumunda bulunuyor. Şirket dünyada 106 satış ve 83 satış sonrası servis hizmet noktası ile global tanınmış markalar arasında yer alıyor. Orta Doğu, Avrupa, Afrika, Asya ve Güney Amerika kıtalarında satış kanallarıyla ihracatta hızlı bir büyüme gösteren Öztiryakiler’in yönetimi tümüyle Öztiryaki Ailesi'ne ait.

1947’de kurulan Japonya merkezli Hoshizaki Corporation, dünya genelinde toplam 51 grup şirketi ve 12 bin 982 çalışanı ile faaliyet gösteriyor. Dünyada sektörünün en büyük ilk üç firmasından birisi olan Hoshizaki’nin hisseleri Japon borsasında işlem görüyor.

Japonya dışında faaliyetlerini genişletmek konusunda proaktif bir yaklaşım içerisinde olan Hoshizaki, gelecekteki büyümenin anahtarı olarak, satışları ve pazar payını arttırmak amacıyla şirketin halihazırda takip ettiği gelişmiş ülkelere ek olarak büyümekte olan ekonomileri de hedefliyor.