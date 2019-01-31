Türk narenciyesi Rus televizyonlarında

Türk narenciyesi Rusya basınının önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Komsomolskaya Pravda, Argumenty i Fakty, Kommersant, Gazprom Medya gibi birçok medya grubunun yayınlarında Türk narenciyesinden övgü ile bahsedildi.

Söz konusu yayınların yanı sıra Rusya'nın önde gelen seyahat ve gastronomi dergilerinden, Ogoniok, Gastronom, Zdrovia ve L'Officiel Voyage'da özellikle Natalia Nehlebova ve Lyalya Kiseleva başta olmak üzere birçok Rus gazeteci kendi köşelerinde Türk narenciyesinin faydalarını örnekleri ile anlattı. Köşe yazarlarının kimi narenciyenin cildi güzelleştirdiğinden, kimileri de özellikle kış aylarında hastalıklardan koruduğuna vurgu yaptı.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin girişimi ve Türkiye Tanıtım Grubu'nun desteği ile yürütülen yayınlarda ise, dünya üzerinde ticareti yapılan her 100 meyvenin 13'ünü tüketen Rus halkının tercihinin Türk narenciyesi olduğuna vurgu yapıldı.

Rusya'nın en büyük narenciye tedarikçisi olma hedefi ile çalışmalarını sürdüren Türk narenciye sektörünün toplam ihracatının üçte birini Rusya'ya yaptığı belirtilen yayınlarda, Türk narenciyesinin her geçen gün Rus mutfaklarında daha fazla yer edinmeye başladığı kaydedildi.

BAŞKAN RUS TELEVİZYONUNDA

Narenciyeye ilgi sadece yazılı medya ile sınırlı değildi. Hafta başında Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştiren ve göreve yeni başlayan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ı ziyaret eden Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, RBC veTVC televizyonları ile Komsomolskaya Pravda Grubu'nun yayın organı KP Radio'da ekonomi ve gastronomi programlarına katıldı. Rusya Federasyonu Devleti'nin resmi yayın organı olan ve Rusya'nın en çok okunan gazetesi Argumenty i Fakty'nin haber portalı AIF.ru'dan editörler Natalia Nabatnikova ve Natalia Kolganova ile de mülakat yapan Sin, bu yayınlara yaptığı açıklamalarda, Rus halkının önce kalplerine sonra evlerine girdiklerini belirtti. Bir diğer ziyaret ise Rusya Türkiye İş Konseyi Başkanı ve Rusya Federasyonu Devleti Üst Kanadı Senatörü Ahmet Palankoev'e gerçekleştirildi. Yapılan ziyarette iki ülke arasındaki iş imkanları değerlendirildi.

İzledikleri iletişim stratejisi sonucunda Türk narenciyesinin “Turkish Citrus” şeklinde Rusya'da bilinen bir marka haline geldiğini belirten Sin, Türk narenciyesi için Rusya'nın “vazgeçilmez bir pazar”, Rus halkı için de Türk narenciyesinin “vazgeçilmez bir lezzet” olduğuna vurgu yaptı.