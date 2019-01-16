Türk şirketler ABD zirvesinde bir araya gelecek!

ABD'de ekonomi alanında büyük bir organizasyon gerçekleştirilecek. Borsa İstanbul'da işlem gören 5'i banka 13 Türk şirketi 30 ABD'li fonla "New York Turkey Day" zirvesinde bir araya gelecek. Büyük organizasyonla, yabancı yatırımcının ilgilisinin Türkiye'ye çekilmesi hedefleniyor.

Büyük organizasyon 17-18 Ocak’ta gerçekleştirilecek. Avusturya’nın köklü yatırım bankası Raiffeisen Centrobank, piyasa değeri yaklaşık 30 milyar dolar olan Türkiye’nin önde gelen şirketlerini ABD’li yatırımcılarla New York’ta buluşturacak. Zirveye Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın yanı sıra Koç Holding, Şişecam Topluluğu, Anadolu Grubu Holding, MLP Care, Mavi Giyim, Yataş, Bizim Toptan ve Lokman Hekim gibi şirketler katılacak.

İLGİLİ HABER Edirne'de OSB Zirvesi

“190’A YAKIN TOPLANTI YAPILACAK”

ABD’de uzun süredir Türkiye odaklı böyle büyük bir organizasyon gerçekleşmediğine dikkati çeken Raiffesein Centrobank Satış Direktörü Özgür Güyüldar, “Organizasyonda 190 civarında birebir toplantı için güzel bir platform oluşacak. Toplantılarla birtakım olumsuzluklar sonucunda azalan yatırımcı ilgilisinin artmasını bekliyoruz” dedi. Güyüldar, artan ilgiyle hem Borsa İstanbul’un yabancı yatırımcı nezdinde önemli derecede destek bulabileceğine hem de Türk Lirası’ndaki toparlanmanın süreklilik kazanabileceğine inandıklarını ifade etti.

“BİZİM GÜVENCEMİZ TAM”

Özellikle 2018’de yaşanan makro gelişmeler ve artan küresel dalgalanmanın yatırımcıların algısını olumsuz etkilediğini belirten Güyüldar, “Ekonomideki normalleşme zaman alacağından, uluslararası yatırımcıların Türkiye algısındaki toparlanmanın biraz daha uzun süreye yayılabileceğini söylemek yanıltıcı olmaz. Pek tabii ki bu durum Türkiye’ye özel değil, kur şoklarına maruz kalan tüm gelişmekte olan ülkelerde bu tarz algı bozulmalarını görebiliyoruz. Uygulanan yapıcı politikalar ve yapısal reformlarla ekonomisini güçlü temeller üzerine inşa eden Türkiye’nin bu tür geçici dalgalanmalarla başa çıkma yeteneğine bizim güvencemiz tam” dedi. AA