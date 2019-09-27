Türk Telekom hatları nihayet normale döndü

Dün depremden sonra 10 saatten fazla bir süre İstanbul’da Türk Telekom aboneleri GSM hizmetinden faydalanamadılar.

Vatandaş hizmetin aksamasına büyük tepki gösterirken sabah saatlerinde Türk Telekom’dan yapılan açıklamada sorunun çözüldüğü bilgisi verildi. Türk Telekom’un Türkiye genelinde 22.1 milyon mobil abonesi var.

HİÇ Mİ YATIRIM YAPMADINIZ?

Tartışmalı bir şekilde özelleştirilen Türk Telekom’un işletme hakkını alan Ojer Telekom bankalara olan borcunu ödeyemediği için şirket daha sonra bankaların kontrolüne geçmişti. Ojer Telekom döneminde Türk Telekom’un kaynakları çarçur edildiği gerekçesiyle sıklıkla eleştiri konusu oluyordu.

Türk Telekom, “Teknoloji ekibimizin titiz çalışmaları sonucu abonelerimiz normal hizmetlerini almaya başladılar.” açıklaması yaptı.

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Türk Telekom’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Daha iyi hizmet vermek için teknoloji altyapımızı yenileme çalışmaları devam ederken, 26.09.2019 saat 14:00’de İstanbul'da 5.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir.

Yaşanan deprem sonrasında sesli aramalardaki trafik yoğunluğu nedeniyle mobil iletişimde aksaklık yaşanmıştır.

‘TİTİZCE ÇALIŞTIK’

Teknoloji ekibimizin titiz çalışmaları sonucu abonelerimiz normal hizmetlerini almaya başladılar. Sorun sadece mobil iletişimi olumsuz etkilemiş olupsabit ses, geniş bant ve fiber altyapı hizmetlerimizde bir sorun oluşmamıştır.

Yaşanan iletişim kesintisinden etkilenen tüm abonelerimizden tekrar özür dileriz. Süreç içerisinde gösterdiği hoşgörü ve sabırla bize destek veren tüm abonelerimize teşekkür ederiz.”