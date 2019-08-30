Türk TIR’larının adı konulmamış ambargo çilesi!

Türk TIR’larının Suudi Arabistan çilesi devam ediyor… Daha önce aynı makamlar 21 Temmuz tarihinde 85 Türk TIR’ını hiçbir gerekçe göstermeden 12 gün bekletmiş ve daha sonra geçişlerine izin vermişti. Bugün yine aynı durum yaşandı. 73 Türk TIR’ı yaklaşık 2 haftadır hiçbir gerekçe göstermeksizin gümrükte bekletiyordu. Türk TIR’larına adı konulmamış gizli bir ambargo uygulandığını belirten ihracatçı Mustafa Kavrazlı, “Bu sabah bazı Türk TIR’larının geçişine izin verildi.” dedi. Edinilen bilgilere göre, Suudi Arabistan ile ticaret yapan Türk TIR’ları uzun zamandır gümrükte gerekçesiz bekletiliyor ve herhangi bir gerekçede gösterilmiyordu.

“TÜRK İHRACATÇILAR ÇOK BÜYÜK ZARARA UĞRADI”

Gümrükte uzun süre mağdur edildiklerini belirten ihracatçı Mustafa Kavrazlı “Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde yola çıkan Türk TIR’ları Duba Limanı'nda rehin tutuldu. Şoförler yiyecek ve sıkıntısı çekmelerine rağmen talepleri yerine getirilmedi. Şoförler arasında hastalanan kişiler de var. 50 derece sıcakta günlerce bekletildiler” ifadelerini kullandı.

Kavrazlı, Suudi Arabistan Türk ürünlerine gizli ambargo uyguluyor” diyerek, “Suudi ithalatçılar parasını verdiği ürünleri alamıyor. Türk ihracatçılar ise artık sipariş kabul edemiyor gümrük sıkıntısı olduğu için. Türk ihracatçılar çok büyük zarara uğradı” şeklinde konuştu.

Ayrıca AA muhabirine konuşan ancak ismini açıklamak istemeyen bazı Türk şoförler, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin bekletildikleri bu sahada ikinci haftalarını doldurmak üzere olduklarını söylemişti.

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“TÜRK YETKİLİLERLE İRTİBAT HALİNDEYİZ”

Yüksek nem oranıyla birlikte havanın aşırı sıcak olması nedeniyle birkaç kişinin rahatsızlık geçirdiğini vurgulayan şoförler, Türkiye’nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu yetkililerinin kendileriyle irtibat halinde olduğunu kaydetmişti.

TİCARET BAKANI PEKCAN DA KONUYLA YAKINDAN İLGİLENMİŞTİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Duba Limanı’nda bekletilen Türk tırlarının gümrükten sorunsuzca çıkması için Suudi Arabistanlı muhatabıyla telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

KONSOLOSLUKLAR KONUYU YAKINDAN TAKİP ETMİŞTİ

Türkiye’nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu da konuyu yakından takip etmiş, Türk şoförlerin bir an önce gümrükten geçmeleri için Suudi Arabistan makamları nezdinde yoğun girişimlerde bulunmuştu.