Türkiye 2018’de 13 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırıma ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, “Türkiye, geçen yıl 13 milyar 163 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım miktarına ulaştı.” ifadelerini kullandı.

Ermut, geçen yıl Türkiye’de en çok yatırım yapan iki ülkenin Hollanda ve Azerbaycan olduğunu söyledi.

“Dünyada doğrudan yatırımların yüzde 1,5’ini almak istiyoruz. Önce 18 milyar dolara, sonra da 20-25 milyar dolar bandına ulaşmak istiyoruz.” diyen Ermut, “Otomotivde piyasadan çıkma anlamında gelişme olmayacak, yeni oyuncuların girmesi anlamında önümüzdeki dönemde bazı gelişmeler olabilir.” şeklinde konuştu.

AA