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Türkiye Bankalar Birliği’nden borç yapılandırması açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Finansal Yeniden Yapılandırma Büyük Ölçekli Uygulama kapsamında Ekim-Kasım döneminde toplam 5.1 milyar TL'lik borcun yapılandırıldığını duyurdu.

07:35 -
Haberler Ekonomi
Türkiye Bankalar Birliği’nden borç yapılandırması açıklaması

TBB’nin internet istesinde yer alan açıklamaya göre; bu tutarın 4.9 milyar TL’si enerji sektörüne, 137 milyon TL’si turizm sektörüne ait bulunuyor.

Finansal yeniden yapılandırma kapsamında Ekim-Kasım dönemi içinde, büyük ölçekli uygulama kapsamına 56 adet firma (22 grup) alınırken; kapsama alınan firmalardan dört firma (iki Grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) yapıldı.

Açıklamaya göre söz konusu dört firmadan biri enerji, üçü ise turizm sektöründe faaliyet gösteriyor. Firmaların dördü de Marmara Bölgesi’nde bulunuyor.

TBB ikinci bir açıklamada ise Kasım döneminde, Finansal Yeniden Yapılandırma Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına 16 adet firmanın (6 grup) alındığını ve görüşmelerin sürdürüldüğünü duyurdu. (REUTERS)

internet söz Türkiye uygulama
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