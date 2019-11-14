Türkiye bu kez de ‘delikanlısını’ arıyor!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Çalışan, testleri yapılmış, prototipi bitirilmiş bir elektrikli traktör elimizde var. Bu işin seri üretimi için de Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ‘delikanlı’ birilerini arıyoruz. İnşallah bu konuda birilerini cesaretlendirebilirsek biz bu işi yaptıracağız.” dedi.

Bakan Pakdemirli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

‘JOHN DEERE’İN 10-15 SENE İLERİSİNDEYİZ’

Elektrikli traktörle ilgili John Deere’in Türkiye’den 10-15 sene geride olduğuna işaret eden Pakdemirli, “Bu Türkiye’nin başarısıdır. Türkiye bu konuda trene ilk atlama lüksüne sahip olabilir. Çalışan, testleri yapılmış, prototipi bitirilmiş bir elektrikli traktör elimizde var. Bu işin seri üretimi için de Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ‘delikanlı’ birilerini arıyoruz. İnşallah bu konuda birilerini cesaretlendirebilirsek biz bu işi yaptıracağız.” ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, elektrikli traktörün prototipini yapan firmadan 20-30 tane alabilmek için bir ihale planladıklarının altını çizerek, “Patlar motorlu traktörün paralarını nasıl alabiliriz diye planlarını yapıyoruz. Yani ötekinden daha ucuz değil ama yakıt parası ödemiyoruz. Bu ihracat imkanları için son derece önemli.” diye konuştu.

İLGİLİ HABER Traktör

‘AİLE İŞLETMELERİ YAŞATILMALI’

Tarımın içerisinde teknolojinin ve mekanizasyonun katılması gerektiğine işaret eden Pakdemirli, aynı zamanda aile işletmelerinin de yaşatılması gerektiğini anlattı.

Pakdemirli, milyonlarca lira destek alan büyük işletmelerin olduğuna dikkati çekerek, küçük işletmelere biraz daha fazla destek verilen bir sisteme geçilmesi gerektiğini kaydetti. Pakdemirli, destekleme modeliyle ilgili tarım şurasından bir karar çıkacağını düşündüğünü söyledi.

Türkiye’nin bir ölçek problemi olduğunu dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

“Bizim ortalama işetme büyüklüğümüz 60 dönüm, Fransa’da 420, İngiltere’de 940 dönüm, buna rağmen üretimde Avrupa’da ya 1. ya 2. oluyoruz. Yani pazarlamayı çok daha iyi yapmamız lazım. Üretimde emeği olan üreticim mutlaka daha fazla kazanmalı. Aynı zamanda tüketicimiz de kazanmalı. Birlik ve kooperatiflerin iyi iş yapanlarını ayıracağımız bir sistem yapmamız lazım.”

Pakdemirli, gıda güvenliği konusunda gerekli adımların atılmaya devam edeceğine dikkati çekerek, “Ispanakla ilgili, her kökün başında olma şansımız yok. Kesinlikle gıda ilaçlarıyla bu işin alakası yok. Tamamen yabani otların karışmasından kaynaklı bir durum. Konuyla alakalı bir soruşturma da açtık devam ediyor, neticesi istenirse paylaşırım.” dedi. Pakdemirli, tağşişle mücadelenin devam ettiğini ve ilgili cezaların artırıldığını sözlerine ekledi.

‘TOPLUMSAL BİR HAREKET OLUŞTURDUĞU İÇİN ANLAMLI’

“11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” etkinliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Pakdemirli, orman teşkilatının her yıl milyonlarca fidan diktiğini ancak bu etkinliğin toplumsal bir hareket oluşturduğu için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Pakdemirli, Bakanlığı süresince en mutlu olduğu günün 11 Kasım olduğunu ifade ederek, bu etkinlikte emeği geçen, destek veren herkese teşekkür etti. (AA)