Türkiye, dünyanın ucuz çelik üssü oldu

Çelik sektörü, Türkiye sanayisi ve ekonomisi için önemli konumda bulunuyor. Otomotiv, kimyevi maddeler ve hazır giyim sektörlerinden sonra en fazla ihracat yapan dördüncü sektör olan çelik sektörü, bu yılın ilk 9 ayında 10.5 milyar dolarlık ihracata imza attı. Türkiye Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise yedinci en büyük çelik ihracatçısı olmasına rağmen, çelikten yeterince gelir elde edemiyor.

Türkiye'nin inşaat çeliği gibi katma değeri en düşük ürünleri ürettiğini söyleyen Yükselen Çelik CEO'su Barış Göktürk, ton başına Türkiye'nin ortalama çelik ihracatının 500 dolar olduğunu, Avrupa'da ise bu rakamın bin 400 dolara ulaştığını belirtti. Türkiye'de yılda 37 milyon ton çelik tüketildiğini anlatan Göktürk, büyük bir pazar olmasına rağmen, vasıflı çelik gibi katma değerli çelik üretiminin çok az olduğunu ve pazarın 70 bin ton civarında olduğunu kaydetti. Yüksek katma değerli çeliğin savunma sanayi, otomotiv ve makine gibi pek çok sektörde kullanıldığını ifade eden Göktürk, teknolojideki gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda bu tarz çeliğe olan talebin yıldan yıla arttığını dile getirdi.

İHRACATA YÖNELECEK

Kendi firmaları olan Yükselen Çelik'in, Türkiye vasıflı çelik sektörünün önde gelen markalarından birisi olduğunu belirten Göktürk, ihracatta da bu alanda söz sahibi olmak istediklerini söyledi. 43 yıldır faaliyet gösteren şirketlerini halka arz edeceklerini kaydeden Göktürk, sağladıkları kaynakla makine ekipman yatırımı yaparak ihracat güçlerini artıracaklarını, yabancı şirketlerin de önemli paya sahip olduğu yurtiçi pazar paylarını güçlendireceklerini ifade etti.

Kredi almak yerine halka arza gidiyor

Yükselen Çelik, sermaye artırımı yoluyla halka arz oluyor. 7-8 Kasım 2019 tarihleri arasında talep toplama sürecine girecek olan firma, yüzde 42'lik sermaye artırımı yoluyla hisselerinin yüzde 29.58'ini halka arz etmeyi planlıyor. Pay başına halka arz fiyatı 5.40 TL olarak belirlenen Yükselen Çelik'in halka arz sürecine, Gedik Yatırım liderliğinde toplam 27 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor. Yükselen Çelik CEO'su Barış Göktürk, banka kredisiyle büyümek yerine halka arza gittiklerini, vasıflı çelik sektörünün önünün açık olduğunu ve yatırımcılarla birlikte büyüyeceklerini ifade etti. Taylan BÜYÜKŞAHİN / SÖZCÜ