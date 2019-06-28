Türkiye gelir vergisinde sıraları tırmanıyor

Reuters'ın iddiasına göre Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin de Hazine'ye aktarılmasına imkan veren torba yasaya yeni vergi artışları da eklenecek. Türkiye'de en zengin insanlardan alınan yüzde 35'lik gelir vergisinin üst dilimi yeni yasa tasarısı ile yüzde 50'ye çıkacak.

Türkiye'de geliri 148 bin TL üzeri olan vatandaştan 148 bin TL'ye kadar olan serveti için yıllık 36 bin 260 TL vergi alınıyor üstü için gelirin yüzde 35'i vergi olarak kesiliyor.

Trading Economics verilerine göre Türkiye yüzde 35'lik gelir vergisi ile Avrupa'da 44 ülke arasında gelir vergisinin en yüksek olduğu 25. ülke, dünyada ise 42. sırada. Eğer Türkiye gelir vergisinde üst dilimi yüzde 50'ye çıkarırsa İtalya, İngiltere, Fransa ve İzlanda gibi ülkeleri geride bırakarak Avrupa'da gelir vergisinin en yüksek olduğu 7. ülke olacak. Dünyada ise 11. sıraya gelecek.

DÜNYADA EN YÜKSEK GELİR VERGİSİ ORANINA SAHİP 10 ÜLKE

İSVEÇ %61.85 ÇAD %60.00 FİLDİŞİ SAHİLLERİ %60.00 ARUBA %59.00 JAPONYA %55.95 DANİMARKA %55.80 AVUSTURYA %55.00 BELÇİKA %53.70 HOLLANDA %51.75 FİNLANDİYA %51.60

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