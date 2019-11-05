Türkiye İş Kurumu DSİ işçi alımı başvuru ekranı | DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne 500 sürekli işçi alınacak. İş ilanı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayınlandı. Belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapacak.

İŞKUR DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

Başvuru işlemlerinizi yukarıda bulunan linke tıklayarak İŞKUR aracılığıyla ya da Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerine giderek yapabilirsiniz.

DSİ İŞÇİ ALIMI KADRO BİLGİLERİ İÇİN TIKLA

DSİ BAŞVURULARI NEREYE YAPILACAK?

Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 05.11.2019 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapacaktır.