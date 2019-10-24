Türkiye iş yapma kolaylığında 10 sıra yükseldi

Dünya Bankası Grubu’nun her yıl iş yapma kolaylığı ile ilgili olarak yayınladığı raporda iş ortamının verimliliğine ilişkin küresel ülke sıralamalarında birinci sırada Yeni Zelanda yer alırken, Singapur ikinci sırada yer aldı.

Türkiye Ekim 2016’da yayımlanan endekste 69’uncu sırada yer alıyordu. Geçen yıl ise 17 sıra yükselerek 43’üncü sıraya çıkmıştı.

“KAZANIMLARI İLERİ TAŞIYACAĞIZ”

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Endeksteki en büyük sıçrama esas itibarıyla Bakanlığımız sorumluluğundaki vergi alanında sağlanarak, bu alanda sıralamamız 80’den 26’ya yükselmiştir” denildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise twitterdan yaptığı açıklamada “Reformlarımızı sürdüreceğiz. İşe başlama, vergi ödeme ve dış ticaret gibi alanlardaki kazanımları ileri taşıyacağız. Özellikle maliyetlerin daha da düşmesini, iş hayatında verimliliğin artırılmasını sağlayarak Türkiye’nin yatırım iklimini en üst seviyeye çıkaracağız” dedi. (REUTERS)