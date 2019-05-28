Türkiye İtibar Endeksi Ödülleri verildi

İtibar Group çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Türkiye İtibar Endeksi (TİE) ödül töreni, Yıldız Yerleşkesi Oditoryum salonunda gerçekleştirildi. YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin’in ev sahipliğinde düzenlenen törene, “Türkiye’nin en itibarlı markalarının” temsilcileri katıldı.

“ÜLKELERİN İTİBARINI MARKALARIN İTİBARI BELİRLER”

Türkiye İtibar Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Acar, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin uluslararası itibarının kuvvetlendirilmesi ve Türk markalarının dünya pazarında daha fazla güç kazanmasının itibarlarını artırmalarından geçtiğini söyledi. İtibar kavramının saygınlık, güven ve sadakat üzerine kurulu olduğunu dile getiren Acar, “Kurumların ve markaların itibarı, ülkelerin itibarını çok büyük ölçüde etkiliyor. Dünyanın en değerli markaları listesine baktığımızda, bugün ilk 100’de bir Türk markasını henüz göremiyoruz. Bu noktada Türkiye’nin ekonomisini oluşturan şirketlere büyük görevler düşüyor.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en itibarlı ülkeleri sıralamasına bakıldığında, İsveç, Kanada, İsviçre, Avustralya, Norveç, Finlandiya, Yeni Zelanda, Danimarka ve İrlanda’nın en itibarlı ülkeler olduğunu belirten Acar, Türkiye’nin ise 58’inci sırada yer aldığını kaydetti. Acar, Türkiye’deki marka ve şirketlerin, güçlü, istikrarlı, güvenilir ve saygın bir biçimde itibarlarını kuvvetlendirmesi durumunda Türkiye’nin uluslararası itibarını da kuvvetlendireceğini sözlerine ekledi.

“MİLLİLEŞME VE YERLİLEŞME KONUSUNDA DA İTİBARLI FİRMALARIN ÖNCÜ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ”

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin de söz konusu etkinliğin önemli olduğunu vurgulayarak, “Ödül alan kurumları tebrik ediyorum. Bunun arkasında çok büyük bir emek var. Bu hemen bugünden alınabilecek bir ödül değil, bir süreklilik var.” dedi.

Ödül alan firmalara bakıldığında tespitlerin doğru olduğunun görüldüğünü ifade eden Şahin, “Bu firmalarımız, bu ülkenin kalkınmasına çok büyük emek verdiler. Firmalarımızın faaliyetlerinin çok özgün olduğunu ve ülkemizin koyduğu milli hedeflere katkı sağlayacak firmalar olduğunu, millileşme ve yerlileşme konusunda da bu firmaların öncü olduğunu görüyoruz. Her kurumun stratejik hedefleri vardır. Üniversitemizin de stratejik hedefleri var. Ülkenin koyduğu milli hedeflerle kurumların milli hedeflerinin bağdaşması lazım, örtüşmesi lazım. Bu örtüşmezse milli hedeflerimize kısa vadede ulaşamayız.” diye konuştu. Şahin, bütün kurumların ve paydaşların aynı hedeflere doğru faaliyetlerini yoğunlaştırması gerektiğini, ülkenin kalkınmasının da bu ekip çalışmasıyla gerçekleşebileceğini kaydetti.

12 BİN KİŞİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Konuşmaların ardından kurum ve markalara ödülleri, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, TİE Akademik Kurulu Başkanı ve YTÜ İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ve Türkiye İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar tarafından verildi.

AA