Türkiye listeye geri alınmıştı! Japonya, Pakistan’dan işçi alacak

Japonya geçen yılın Aralık ayında yabancı ülkelerden 345 bin mavi yaka ağırlıklı işçi kabul edeceğini açıklamıştı.

Daha sonra Türk vatandaşları işçi alımı programının dışında bırakılmış Türkiye bu karara sert tepki göstermişti.

Daha sonra Japonya hükümeti geçen nisan ayında aldığı kararla Türkiye’yi yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkeler listesinden çıkardı.

PAKİSTAN’DAN İŞÇİLER GİDİYOR

Japonya’nın İslamabad Büyükelçisi Kuninori Matsuda ise bugün yaptığı açıklamada, Japonya’nın azalan nüfusu nedeniyle Pakistan’dan da kalifiye işçi alacağını açıkladı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi’nin, Japonya ziyareti öncesi yerel medyaya konuşan Matsuda, Japonya ve Pakistan’ın işçi alımıyla ilgili mutabakat zaptı imzalayacağını duyurdu. Ülkede nüfus artışının eksi yönde seyrettiğini belirten Matsuda, “Pakistanlı işçiler için özel kalifiye işçi vizesi başlatacağız. Yüksek miktarda işçi almayı planlıyoruz. Nüfusumuz her geçen gün azaldığı için kalifiye işçilere ihtiyacımız var.” dedi.

Matsuda, Japonya’daki Pakistanlı işçilerin, ülke ekonomisine büyük katkıda bulunduğunu vurgulayarak, Japonca bilenlerin öncelikli olacağı bilgisini paylaştı.

Ülkede 5 yıl boyunca kalan işçilerin ardından ailelerini götürme hakkına da erişeceğini söyleyen Matsuda, Alvi’nin Japonya ziyaretinde detayların netleşeceğini açıkladı. Matsuda, işçi alımının hemşirelik, tarım, imalat ve mühendislik gibi alanların araların da bulunduğu 14 sektörde yapılacağını sözlerine ekledi.

AA-SOZCU.COM.TR