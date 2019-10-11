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Norveç ve Finlandiya kendi kendilerine ambargo koydu

Türkiye sınırlarını teröristlerden arındırmak için Barış Pınarı Harekâtı'na başlarken Finlandiya ve Norveç Türkiye'ye silah satışını durdurduklarını açıkladı. 2008-2017 yılları arasında Finlandiya'dan kayda değer bir alım olmazken Norveç'ten sadece 12 milyon dolarlık savunma sanayi ürünü aldık.

Sozcu.com.tr
09:04 -
Haberler Ekonomi
Norveç ve Finlandiya kendi kendilerine ambargo koydu

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı üçüncü gününe girerken yabancı ülkelerden operasyon hakkında farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Normal koşullarda hiçbir konuda anlaşamayan Cumhuriyetçi ve Demokratik Parti üyesi senatörler Türkiye karşıtı bir yaptırım paketi üzerinde ABD senatosunda anlaştı. Yaptırım tasarısını Temsilciler Meclisi’ne getiriyorlar.

Finlandiya ise Türkiye'ye silah satışını durduracağını açıklayan ilk ülke oldu. Finlandiya'yı Norveç izledi. Stockholm Barış Enstitüsü'nün (SIPRI) 2008-2017 yılları arasını kapsayan Türkiye'nin silah ve savunma harcaması ithalatı verilerine göre Türkiye 2008-2017 yılları arasında 7.6 milyar dolarlık savunma sanayii ithalatı yaptı.

NORVEÇ’TEN ALIM

Söz konusu dönemde Türkiye'ye silah satışını askıya aldığını duyuran Norveç'ten sadece 2011 yılında 12 milyon dolarlık bir alım yapıldı.

SIPRI istatistiklerine göre; söz konusu yıllar arasında Finlandiya'dan alım bile yapılmadı.

Norveç ve Finlandiya hali hazırda savunma sanayii alanında Türkiye'ye hemen hemen hiçbir ürün satmazken aldıkları bu karar sembolik olmanın ötesine geçemedi.

ABD’DEN SİLAH ALIMINA 3.5 MİLYAR DOLAR HARCADIK

2008-2017 yılları arasında Türkiye 3.5 milyar dolar harcayarak en fazla ABD'den savunma sanayii ürünü aldı. Eğer Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırımları içeren tasarı Temsilciler Meclisi’nden geçerse Türkiye ile savunma sanayii alanında da işbirliği yapan ülkelere de bazı yaptırımlar gündemde olabilir.

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Son güncelleme: 09:14 11.10.2019
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