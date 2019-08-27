Türkiye Varlık Fonu, İstanbul Finans Merkezi’ne ortak olacak

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Müdürü Zafer Sönmez, İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesini hızlandıracak bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, burada TVF’nin yatırımcı olduğu bir yapı olacağını; TVF’nin sermayedar olarak nakdi bir katkı da sağlayacağını ifade etti.

Sönmez, 2021 sonu ya da 2022 başında tamamlanması planlanan projedeki değeri artırdıktan sonra yurt dışından ya da başkaca yatırımcıları da burada görebileceklerini söyledi.

İLK KEZ 2007 YILINDA ADI DUYULMUŞTU

İstanbul’u bölgesel bir finans merkezi haline getirmeyi amaçlayan İstanbul Finans Merkezi projesi, ilk kez 2007-2013 yıllarını kapsayan 9. Kalkınma Planı’nda yer almıştı. Fiziki olarak henüz tamamlanmayan projede, hukuki altyapı ve ikincil düzenlemelerin de eksikliği nedeniyle planlanan tamamlanma tarihi çeşitli kereler ötelenmişti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan açıklamalarında İFM ile ilgili değerlendirmede bulunan Sönmez, TOKİ, Emlak GYO, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve TVF’nin içinde olduğu bu yapıda TVF’nin farkının projede yatırımcı olarak yer alması olduğunu belirterek, “Bizim buradaki katkımız hem bu projeye yatırımcı olmamız hem de ivme kazandırmamız. Burada hedefimiz, projeyi 2021 yılının sonları ya da 2022 yılının başlarında bitirebilmek ve projeye işlerlik kazandırabilmek” dedi.

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Projeyi hızlandıran bir çaba içerisinde olduklarını belirten Sönmez, “Öncelikle bizim yatırımcı olacağımız bir yapı olacak. Nakdi bir katkımız olacak ve sermayedar olacağız. Kendi likiditemiz var. Sonrasında buradaki değeri artırınca yurt dışından ya da başkaca yatırımcıları da burada görebiliriz” diye konuştu.

Sönmez, “Bununla ilgili herhangi bir şirket mi kurulacak?” sorusu üzerine, “Türkiye Varlık Fonu altında bir oluşum olacak” yanıtını verdi.

Projeye, sadece emlak tarafında değil, mevzuat ve regülasyonların oluşturulması ve ekosistemin kurulması anlamında da hareket kazandırmak istediklerini vurgulayan Sönmez, sadece finans şirketlerinin değil, tamamen yurt dışına dönük iş yapan şirketlerin de burada yer almasını istediklerini söyledi.

AA