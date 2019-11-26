Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Türkiye ve Katar arasında imzalanan swap anlaşması yenilendi

TCMB ve Katar arasında dün imzalanan swap tadil anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar dolar karşılığı TL ve Katar riyalinden 5 milyar dolar karşılığı TL ve Katar riyaline yükseltildi.

10:58 -
Haberler Ekonomi
Türkiye ve Katar arasında imzalanan swap anlaşması yenilendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması, 25 Kasım 2019 tarihinde Doha'da düzenlenen bir törenle tadil edildi.

TCMB’den yapılan açıklamaya göre, yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmayı ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamayı amaçlayan swap anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi. (FOREKS)

Dolar Katar Merkez Bankası para Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more