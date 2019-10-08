Türkiye ve Rusya arasında yerli para anlaşması

Rusya Maliye Bakanlığı, Rus Maliye Bakanı Anton Siluanov’un Türkiye ile iki ülke arasındaki ödeme ve sözleşmelerde ulusal para birimlerini kullanmaları için anlaşma imzaladığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre 4 Ekim’de imzalanan anlaşma, karşılıklı sözleşmelerde aşamalı olarak ruble ve lira kullanımına geçmeyi hedefliyor.

Anlaşma, Türkiye’nin Moskova tarafından MasterCard ve VISA’ya alternatif olarak tasarlanmış Rusya’nın milli kartı MIR’i kullanmasını sağlayan altyapıyı güçlendirirken, Türk banka ve şirketlerini SWIFT ödeme sisteminin Rus versiyonuna bağlamayı da planlıyor.

REUTERS