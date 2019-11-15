OİB: VW ile görüşmeler sürüyor

Deutsche Welle’nin Alman Haber Ajansı’ndan (DPA) aktardığı habere göre Manisa’ya yapılması planlanan yeni fabrika konusunda kararını erteleyen Volkswagen’in Türkiye ile görüşmeleri sürüyor. Volkswagen bundan bir ay önce 15 Ekim 2019 tarihinde Türkiye yatırımını askıya aldığını duyurmuştu.

Bir hafta sonra Volkswagen (VW) Üretim Sorumlusu Andreas Tostmann, Alman gazetelerinde çıkan Volkswagen Türkiye için alternatif üretim tesisi arıyor haberleri hakkında açıklama yaptı. Tostmann, “VW Türkiye’de kurulması planlanan üretim tesisi için alternatif lokasyon aramıyor” demişti. O tarihten bu yana Volkswagen’den fabrika ile ilgili somut bir açıklama veya adım gelmedi.

Türkiye’de ihracat yapan tüm otomotiv ana ve yan sanayi şirketlerinin üyesi olduğu Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik yaptığı açıklamada “Türk hükümet yekililerinin Volkswagen ile irtibat halinde olduğunu biliyorum, şimdi sonuç bekleniyor” diye konuştu.

BAKAN DA TEYİT ETTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Ankara’da yaptığı bir görüşme esnasında, “Alman tarafıyla her zaman görüşüyoruz. Bizim görevimiz yatırımcıyla, Volkswagen (VW) ile görüşmek” diyerek Türk ve Alman yetkililerin Volkswagen yatırımıyla ilgili temaslarını sürdürdüğünü teyit etti.

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KANCA: VOLKSWAGEN SOMUT SORULAR YÖNELTTİ

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Başkanı Alper Kanca da Volkswagen’in Türkiye’deki sektör tedarikçileriyle görüşmelerini de sürdürdüğünü söyledi. Kanca, “Volkswagen bir kaç ay önce tedarikçi ve şirketlerle görüşmeye yakınlaşmaya başladı. Bu konuda somut sorular yönelttiler. Bu talepleriyle alakalı olarak irtibatta olmayı sürdürüyorlar” diye konuştu.

BARIŞ PINARI HAREKATI SEBEBİYLE ERTELENMİŞTİ

Türkiye’nin 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı Alman kamuoyunda Türkiye’nin Suriye politikasıyla ilgili yoğun eleştirilere neden olmuş, VW yeni fabrikayla ilgili Ekim ayı başında açıklaması beklenen kararı ertelediğini duyurmuştu.

4 BİN KİŞİNİN İSTİHDAMI PLANLANIYOR

VW’nin bir milyar euroyu aşkın yatırımla Manisa’da kurmayı planladığı fabrikanın yıllık 300 bin araçlık kapasiteye sahip olması ve yaklaşık 4 bin kişiyi istihdam etmesi planlanıyor. Fabrika inşasının 2020 yılı sonunda başlaması ve 2022 yılında üretime geçilmesi öngörülüyor. Fabrikada Volkswagen Passat ve Skoda Superb modelleri üretilecek.

BULGARİSTAN TOPA GİRDİ

VW’nin yeni yatırım sürecinde Türkiye’nin en büyük rakibi Bulgaristan da geçen ay yaptığı açıklamada, AB Komisyonu ile istişare ettikten sonra yatırımın ülkelerinde yapılması halinde teşvik miktarını “135 milyon euro yerine 250-260 milyon euroya yükseltmenin bir yolunu bulduklarını” kaydetmişti.

Ardından Romanya’dan da bir açıklama gelmiş, Ticaret Bakanı Stefan Radu, Rumen “Ziarul Financiar” gazetesine yaptığı açıklamada “VW ile yeni görüşmeler başlattık. Romanya çok iyi teknik koşullara sahip ve iş gücü sıkıntısı yok” demişti.