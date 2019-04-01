Türkiye Ziraat Odaları Birliği: Mart ayında zam şampiyonu biber

Bayraktar, yazılı açıklamasında, mart ayına ilişkin üretici ve market fiyatlarını değerlendirdi. Martta markette 18, üreticide 10 üründe fiyat artışı olurken markette 17, üreticide 10 üründe fiyat düşüşü görüldüğünü aktaran Bayraktar, markette 6, üreticide 13 üründe fiyatın değişmediğini kaydetti.

Bayraktar, söz konusu ayda markette en fazla fiyat artışının yüzde 67,73 ile sivri biberde görüldüğünü, bunu yüzde 15,32 ile pırasa ve yüzde 12,77 ile domatesin izlediğini, markette fiyatı en fazla düşen ürünlerin ise yüzde 38,10 ile yeşil soğan, yüzde 25,64 ile patlıcan ve yüzde 18,93 ile ıspanak olduğunu ifade etti. Şemsi Bayraktar, bu dönemde markette kırmızı mercimek, yeşil mercimek, zeytinyağı, süt, ayçiçeği yağı ve toz şeker fiyatında, üreticide de karnabahar, marul, limon, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru incir, Antep fıstığı ve zeytinyağı fiyatında bir değişim görülmediğini belirtti.

İLGİLİ HABER Tanzim baharı çabuk bitti! İşte Türkiye'nin hal piyasası... | Son dakika haberleri

Üreticide en fazla fiyat artışının yüzde 50,23 ile sivri biberde, yüzde 46,31 ile domates ve yüzde 42,86 ile havuç ve portakalda gerçekleştiğine işaret eden Bayraktar, salatalıkta yüzde 43,47, yeşil soğanda yüzde 33,33 ve kabakta yüzde 28,26 fiyat düşüşü gözlendiğini kaydetti.

ÜRETİCİ VE MARKET FİYATI FARKI

Bayraktar, söz konusu ayda üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 299,78 ile kuru incirde oluştuğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Üretici ve market fiyat farkı, kuru kayısıda yüzde 288’i, lahanada yüzde 281,17’yi, sütte 269,54’ü, kırmızı mercimekte 255,45’i, yeşil mercimekte yüzde 251,81’i, nohutta yüzde 237,53’ü buldu. Üreticiden markete fiyat, kuru incirde 15 liradan 59 lira 97 kuruşa, kuru kayısıda 10 liradan 38 lira 80 kuruşa, lahanada 1 lira 9 kuruştan 4 lira 16 kuruşa, sütte 1 lira 51 kuruştan 5 lira 58 kuruşa, kırmızı mercimekte 2 lira 11 kuruştan 7 lira 50 kuruşa, yeşil mercimekte 2 lira 40 kuruştan 8 lira 44 kuruşa, nohutta da 3 lira 16 kuruştan 10 lira 67 kuruşa çıkmıştır.”

İLGİLİ HABER İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı

FİYAT ARTIŞI YAŞANIYOR

Üreticideki sivri biberde dönemsel olarak hasat edilen ürün miktarının azalmasının fiyat artışında etkili olduğunun altını çizen Bayraktar, domateste artan talebin fiyatlara yansıdığını ve arzın depolardan sağlandığı havuçta ürün miktarındaki azalmaya bağlı olarak fiyat artışı yaşandığını bildirdi. Bayraktar, patatesin depolarda azalmaya başlaması, kuru soğanın ise bitme noktasına gelmesinin fiyat artışında etkili olduğunu, pırasada hasat edilen üründeki azalmanın, fındık ve kuru üzümde ise arzdaki daralmanın fiyatları yükselttiğini, salatalık, yeşil soğan, kabak, maydanoz, patlıcan, ıspanak gibi ürünlerde hasat edilen ürün miktarının artışıyla birlikte fiyatların gerilediğini belirtti.

TANZİM MARKET

Tanzim ürünlerinin satışlarına da değinen Bayraktar, şunları kaydetti: “Tanzim satış noktalarında sivri biber 6 liraya, domates, kabak ve elma 3 liraya, patates ve kuru soğan 2 liraya, patlıcan 4,5 liraya, salatalık 4 liraya, nohut 5,5 liraya, yeşil mercimek de 4,5 liraya satılıyor. Mart ayının sonunda marketlerde de tanzim satışlarına başlandı. Marketlerde şimdilik domates, salatalık, sivri biber ve patlıcanın tanzim satışı gerçekleştiriliyor.”

AA