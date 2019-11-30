Türkiye’de AVM yatırımları beklemede!

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve kiralarda TL'ye geçiş alışveriş merkezi (AVM) yatırımcısı üzerinde baskı kurmaya devam ederken, geçen yıl yatırımlardaki yüzde 50'lik düşüş bu yıl da devam etti. Türkiye'de 2019'un ilk yarısında 47 bin metrekarelik AVM alanı hizmete girdi. 2018'in ilk yarısına göre AVM pazarına giren arzda yüzde 87'lik bir düşüş yaşandı. Ancak devam eden projeler de hesaba katıldığında yılın ikinci yarısı ile 2020'yi kapsayan 1.5 yıllık dönemde toplamda 1.5 milyon metrekarelik alışveriş alanı hizmete girmek için bekliyor.

Türkiye'de ekonomik etkiler, dünyada ise pazar doygunluğunun etkisi ile yavaşlayan yatırımlar nedeniyle, globalde alışveriş merkezi yatırımlarının yüzde 8'i ertelendi. Rusya bu alandaki yatırımlarla liderlik ipini göğüslerken, Avrupa'da ise AVM projelerinde yüzde 18'lik düşüş söz konusu.

SEÇİM SONRASI İVMELENME

Günümüzde ticaretin ana merkezleri haline gelen AVM'lerde büyüme Batı'dan Doğu'ya, büyükşehirlerden kentlere doğru kayma eğilimi gösteriyor. Ticari gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield tarafından yayımlanan “Avrupa Alışveriş Merkezleri Geliştirme Raporu”nun ilk yarı sonuçlarına göre, Avrupa ülkelerindeki yatırımcılar yönünü daha küçük ölçekli şehirlere çevirirken, Türkiye ise “Avrupa'nın en büyük gelecek arzına sahip ülke” konumunda yer aldı. Rapora göre, Türkiye'deki açılışların bir önceki yıla göre azalmasının da etkisiyle Avrupa genelinde yüzde 18 düşüşle yaklaşık 863 bin metrekare alan tamamlanarak alışveriş merkezi pazarına girdi.

Raporda“2019 2. yarı-2020 tarihi aralığında yaklaşık 1.5 milyon metrekare arzın pazara girmesi beklenmektedir. Ek olarak, kiralardaki düşüşe yönelik mal sahipleri üzerindeki baskı devam etmektedir” denildi.