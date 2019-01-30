Türkiye’de bir ilk! Benzin motorine göre daha ucuz

Türkiye’de akaryakıt fiyatları dolar kuruna bağlı olarak bir inip bir çıkıyor. Son olarak benzinin litre fiyatına dün 17 kuruş indirim gelmişti. Bu indirimin bugün pompaya yansımasıyla birlikte Türkiye’de bir ilk yaşandı ve benzin fiyatı motorin fiyatının aşağısına indi. Şu an Türkiye’nin birçok ilinde benzinin litre fiyatı motorinin litre fiyatının aşağısına indi.

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Son 7 aydır benzin fiyatının düşüş trendinde olduğunu belirten Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Genel olarak son 7 aydır dünyada benzin fiyatları düşüş eğiliminde bunun nedeni de arz fazlasıdır. Dün yapılan indirim ile ülke genelinde benzin fiyatları motorin fiyatlarının altına gerilemiştir.” ifadelerini kullandı.

MOTORİNDE GÜÇLÜ FİYAT DEVAM EDECEK

Benzin fiyatının bir süre daha düşüş göstereceğini söyleyen Aktaş, “Bugün beklenti dahilinde olan benzin zammı ile bu denge eşitlenecek olsa da dünya piyasalarındaki benzin fiyatı gerilemesinin bir süre daha devam etmesini beklemekteyiz. Örneklemek gerekirse aynı durum İngiltere de gözlenmektedir. Orada da benzin fiyatı dizelin yaklaşık 10-11 cent altında bulunuyor. Küresel motorin talebi devam ettikçe motorindeki güçlü fiyat pozisyonunun bir süre daha devam edeceğini tahmin ediyoruz” dedi.